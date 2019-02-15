Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Ярославлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Ярославля.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ярославля
|покупка
|продажа
|GBP
|
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
|
83,90
Яринтербанк
|
86,95
Яринтербанк
|Банк
|GBP
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Яринтербанк
|83,90
|86,95
|15.02.2019 12:58
|Московский Кредитный Банк
|83,70
|88,70
|15.02.2019 12:57
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней