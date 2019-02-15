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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Ярославле

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Ярославля.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ярославля
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,90
Яринтербанк
86,95
Яринтербанк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Яринтербанк 83,90 86,95 15.02.2019 12:58
Московский Кредитный Банк 83,70 88,70 15.02.2019 12:57

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