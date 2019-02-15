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Курсы валют в Кемерово

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кемерово. Лучшие курсы валют в банках Кемерово на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кемерово
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
БКС Банк
66,89
БКС Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
БКС Банк
75,44
БКС Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
БКС Банк 66,55 66,89 75,15 75,44 15.02.2019 15:09
Восточный Банк 66,45 66,95 74,95 75,45 15.02.2019 15:07
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 13:35
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 15:05
Росгосстрах Банк 66,10 67,00 74,80 75,75 15.02.2019 15:09
Московский Областной Банк 65,80 68,00 74,60 76,80 15.02.2019 15:10
Россельхозбанк 65,80 68,40 74,20 77,00 15.02.2019 15:11
Банк Уралсиб 65,76 67,78 74,32 76,39 15.02.2019 15:11
Промсвязьбанк 65,23 68,23 73,67 76,87 15.02.2019 15:07
Абсолют Банк 65,00 66,50 73,50 75,00 12.02.2019 12:12
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 15:07

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