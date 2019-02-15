Курсы валют в Кемеровоизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кемерово. Лучшие курсы валют в банках Кемерово на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кемерово
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
БКС Банк
|
66,89
БКС Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
БКС Банк
|
75,44
БКС Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,55
|66,89
|75,15
|75,44
|15.02.2019 15:09
|Восточный Банк
|66,45
|66,95
|74,95
|75,45
|15.02.2019 15:07
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:35
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 15:05
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,00
|74,80
|75,75
|15.02.2019 15:09
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|74,60
|76,80
|15.02.2019 15:10
|Россельхозбанк
|65,80
|68,40
|74,20
|77,00
|15.02.2019 15:11
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,78
|74,32
|76,39
|15.02.2019 15:11
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|73,67
|76,87
|15.02.2019 15:07
|Абсолют Банк
|65,00
|66,50
|73,50
|75,00
|12.02.2019 12:12
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:07
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