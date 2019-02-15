Вход

Курс казахстанского тенге в Саратове

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Саратове на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Саратова.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Саратова
покупка продажа
KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
10,00
Агророс
17,00
Агророс
Банк KZT Время обновления
Покупка Продажа
Агророс 10,00 17,00 15.02.2019 11:41

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах