Курс казахстанского тенге в Саратовеизменить город
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Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Саратова
|покупка
|продажа
|KZT
|
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
|
10,00
Агророс
|
17,00
Агророс
|Банк
|KZT
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Агророс
|10,00
|17,00
|15.02.2019 11:41
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