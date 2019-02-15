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Курс нового румынского лея в Вологде

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Вологде на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Вологды.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Вологды
 
RON
15,79
рублей за новый румынский лей
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