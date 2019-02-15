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Курс шведской кроны в Костроме

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Костромы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 15:15

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