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Курс доллара США в Биробиджане

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Биробиджане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Биробиджана.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Биробиджана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
Дальневосточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 15.02.2019 13:59
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,07 15.02.2019 13:41
Восточный Банк 66,40 67,00 15.02.2019 14:00
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 14:03
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 14:00

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