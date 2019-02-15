Курс доллара США в Биробиджанеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Биробиджане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Биробиджана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Биробиджана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
Дальневосточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|15.02.2019 13:59
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,07
|15.02.2019 13:41
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|15.02.2019 14:00
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 14:03
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 14:00
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