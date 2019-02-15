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Курс доллара США в Ханты-Мансийске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Ханты-Мансийске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Ханты-Мансийска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ханты-Мансийска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,26
СКБ-Банк
67,24
СКБ-Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 12:30
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 12:29
Пойдем! 65,50 67,25 15.02.2019 12:24
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 12:25

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