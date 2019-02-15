Курс доллара США в Ханты-Мансийскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Ханты-Мансийске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Ханты-Мансийска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ханты-Мансийска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,26
СКБ-Банк
|
67,24
СКБ-Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 12:30
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 12:29
|Пойдем!
|65,50
|67,25
|15.02.2019 12:24
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:25
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