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Пакет услуг Gold

Mastercard World «Дебетовая» — ЮниКредит Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 6 000 ₽
  • cash back до 3%
  • Mastercard World «Дебетовая» — ЮниКредит Банк
  • Visa Gold «Visa Gold» — ЮниКредит Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
  • 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;
  • 2% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;
  • 3% на сумму свыше 100 000 руб. в месяц;
  • сумма вознаграждения в месяц – 30 - 3 000 руб.

например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 2% + 10 000 руб.× 3% = 1 800 руб.

Выпуск и обслуживание
0 - 6 000 ₽

по 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячные остатки на счетах в банке от 400 000 руб.;
  • среднемесячные остатки на счетах от 100 000 руб. и сумма покупок от 20 000 руб. в месяц;
  • сумма покупок в месяц от 50 000 руб.;
  • поступления на счет от 75 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
  • 0% при получении наличных в рублях, 1%, мин. 300 руб. в ин.валюте
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
  • 4 дополнительные дебетовые карты Gold - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж;
  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в рублях;
  • наличие cash back
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта Visa Gold+/Mastercard Gold+ выпускается в рамках пакета услуг "GOLD"
Дата актуализации
29.01.2019 10:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Gold» в 34 городах России
33 095
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба