Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 3% 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;

2% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;

3% на сумму свыше 100 000 руб. в месяц;

сумма вознаграждения в месяц – 30 - 3 000 руб. например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 2% + 10 000 руб.× 3% = 1 800 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 6 000 ₽ по 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные остатки на счетах в банке от 400 000 руб.;

среднемесячные остатки на счетах от 100 000 руб. и сумма покупок от 20 000 руб. в месяц;

сумма покупок в месяц от 50 000 руб.;

поступления на счет от 75 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков группы UniCredit;

0% при получении наличных в рублях, 1%, мин. 300 руб. в ин.валюте Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;

4 дополнительные дебетовые карты Gold - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж;

бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в рублях;

наличие cash back Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Особые ограничения карта Visa Gold+/Mastercard Gold+ выпускается в рамках пакета услуг "GOLD" Дата актуализации 29.01.2019 10:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.