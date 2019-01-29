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Пакет услуг Gold
Mastercard World «Дебетовая» — ЮниКредит Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 6 000 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
- 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;
- 2% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;
- 3% на сумму свыше 100 000 руб. в месяц;
- сумма вознаграждения в месяц – 30 - 3 000 руб.
например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 2% + 10 000 руб.× 3% = 1 800 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 6 000 ₽
по 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячные остатки на счетах в банке от 400 000 руб.;
- среднемесячные остатки на счетах от 100 000 руб. и сумма покупок от 20 000 руб. в месяц;
- сумма покупок в месяц от 50 000 руб.;
- поступления на счет от 75 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
- 0% при получении наличных в рублях, 1%, мин. 300 руб. в ин.валюте
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- 4 дополнительные дебетовые карты Gold - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и страхование выезжающих за рубеж;
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в рублях;
- наличие cash back
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
- карта Visa Gold+/Mastercard Gold+ выпускается в рамках пакета услуг "GOLD"
Дата актуализации
29.01.2019 10:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Gold» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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