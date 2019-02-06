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Петербургский Социальный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Black Edition

Mastercard World Black Edition — Петербургский Социальный Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 9 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
2,5%
расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
9 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ по безналичным операциям, по курсу банка по наличным операциям, без комиссии;
  • выпуск карты Priority Pass, консьерж-сервис, СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж и финансовых рисков - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • отсутствует комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Дата актуализации
06.02.2019 11:47
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black Edition» в 2 городах России
3 960
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба