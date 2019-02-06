Обслуживание карты

Тип карты Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 100 000 руб. 2,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 3 500 долл. 1%

Начисление процентов на остаток средств на счете расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 3 500 евро 1%

Выпуск и обслуживание 9 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 136 $ со 2-го года: 170 долл.; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания

Выпуск и обслуживание 120 € со 2-го года: 170 евро; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 60 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)