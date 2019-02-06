Петербургский Социальный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Black Edition
Mastercard World Black Edition — Петербургский Социальный Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 9 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 136 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 120 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
2,5%
расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 100 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 3 500 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
расчет процентов производится по минимальному значению остатка, который был зафиксирован на счете в отчетном месяце, но не менее 3 500 евро
Выпуск и обслуживание
9 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
136 $
со 2-го года: 170 долл.; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
120 €
со 2-го года: 170 евро; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц (изменение лимитов возможно по заявлению держателя при обращении в офис банка, без комиссии)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ по безналичным операциям, по курсу банка по наличным операциям, без комиссии;
- выпуск карты Priority Pass, консьерж-сервис, СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж и финансовых рисков - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- отсутствует комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Дата актуализации
06.02.2019 11:47
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black Edition» в 2 городах России
3 960Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-35-65 — единая справочная служба