12 - 50 $

со 2-го года: **600-3 000 руб. (эквивалент) **; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 200 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 30 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается, при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ