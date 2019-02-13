Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Таврическийеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
20 $
Выпуск и обслуживание
20 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день, до 3 000 000 руб. (эквивалент) в месяц в устройствах банка
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,45 долл. / 0,45 евро за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- процент за технический овердрафт - 72% годовых в рублях, 36% годовых в валюте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- карта с технологией payWave / PayPass
Дата актуализации
13.02.2019 11:56
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 775-57-12