Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 15 000 ₽ со 2-го года: 0 / 15 000 руб. плата не взимается при хранении на всех счетах, открытых в банке от 3 000 000 руб. Выпуск и обслуживание 227 $ со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент) плата не взимается при хранении на всех счетах, открытых в банке от 3 000 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 200 € со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент) плата не взимается при хранении на всех счетах, открытых в банке от 3 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 дол. (эквивалент) в день, до 100 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 дол. (эквивалент) в день, до 100 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация страхование выезжающих за рубеж на сумму 1 000 000 долл. - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование, консьерж-сервис, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

до трех бесплатных дополнительных карт Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатное страхование выезжающих за рубеж;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах Дата актуализации 12.02.2019 11:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.