НОКССбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Maestro / Electron
MasterCard Cirrus/Maestro — Нокссбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 240 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron
- Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
240 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1% в валюте
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 80 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка+2%;
- штраф за несанкционированный овердрафт по счету - 36% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- высокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 16:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro / Electron» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
- 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Волгоград
- Телефоны
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8 800 200-99-97(8442) 23-56-22(8442) 24-30-04