Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron

Mastercard Cirrus/Maestro Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 240 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% в валюте Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 80 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка+2%;

штраф за несанкционированный овердрафт по счету - 36% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы высокая плата за СМС-информирование Дата актуализации 06.02.2019 16:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.