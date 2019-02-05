Форштадт, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 59 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 2 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 2 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
59 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
2 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
2 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
совершение операций оплаты товаров и услуг: 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
совершение операций оплаты товаров и услуг в эквиваленте: 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
совершение операций оплаты товаров и услуг в эквиваленте: 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия - 1 год;
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта оформляется только при наличии любой платежной банковской карты, выпущенной банком, и подключении к сервису "Интернет Банк"
Дата актуализации
05.02.2019 15:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
- 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба