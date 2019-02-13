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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Оренбург
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 140 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
1 140 ₽

(по 95 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 4 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - более 4 000 руб. в месяц
  • 0% - в банкоматах банка Русь
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН банка Русь
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 44 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкомате банка Русь - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие до 4 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах (свыше 4 000 руб. в месяц) / ПВН сторонних банков;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
13.02.2019 15:39
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 21 городе России
3 175
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 26
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Телефоны
(3532) 77-95-22