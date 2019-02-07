Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-года 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.

0,7% - в банкоматах Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб.

0,7% - в ПВН Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;

конвертация - по курсу банка;

неразрешенный овердрафт - 146% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты на 1-й год;

невысокая стоимость обслуживания карты со 2-года;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 07.02.2019 15:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.