Обслуживание карты Тип карты Золотая Корона Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете причисление ежеквартально 5% Выпуск и обслуживание 320 ₽ со 2-го года: 120 руб.; 200 руб. за выпуск;

120 руб. в год за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. - разовая операция, 500 000 руб. в день; изменение лимитов по карте - бесплатно Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. в месяц, начиная с третьего месяца (скидка 50%, при условии поступления перечислений от ПФР на счет в предыдущем месяце) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Особые ограничения карта оформляется для зачисления пенсий и других социальных выплат Дата актуализации 30.01.2019 15:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.