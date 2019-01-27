Обслуживание карты Тип карты Мир -Maestro Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 120 - 180 ₽ 120 / 180 руб. при сроке действия 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 2 - 3 $ 120 / 180 руб. (эквивалент) при сроке действия 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 2 - 2 € 120 / 180 руб. (эквивалент) при сроке действия 1 / 2 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 евро в день, до 3 500 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличной операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);

выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта является кобейджинговой картой с платежной системой Mastercard и принимается в сети обслуживания платежной системы «Мир», а также в сети обслуживания карт Maestro;

возможен выпуск карты нерезидентам Дата актуализации 27.01.2019 14:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.