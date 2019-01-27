Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир-Maestro
Мир-Maestro Unembossed
Мир-Maestro — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 120 до 180 ₽
- стоимость обслуживания от 2 до 3 $
- стоимость обслуживания от 2 до 2 €
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
120 - 180 ₽
120 / 180 руб. при сроке действия 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
2 - 3 $
120 / 180 руб. (эквивалент) при сроке действия 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
2 - 2 €
120 / 180 руб. (эквивалент) при сроке действия 1 / 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 800 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 евро в день, до 3 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличной операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта является кобейджинговой картой с платежной системой Mastercard и принимается в сети обслуживания платежной системы «Мир», а также в сети обслуживания карт Maestro;
- возможен выпуск карты нерезидентам
Дата актуализации
27.01.2019 14:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Maestro Unembossed» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74