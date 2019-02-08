Левобережный, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Молодежная Gold
MasterCard Gold — Левобережныйеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- cash back до 5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
- 1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.);
мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Бонусы
- для путешествий
совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:
- 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;
- 1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;
- 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
- 2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
- 4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты
срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 25 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back или бонусной программы;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках тарифного плана "Молодежный";
- пакет «Молодежный» предназначен для молодых людей в возрасте до 25 лет;
- клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
Дата актуализации
08.02.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодежная Gold» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба