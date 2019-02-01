World Elite
- стоимость обслуживания 31 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 475 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 415 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Mastercard World Elite
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если превышен минимальный порог - 2 000 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа / ЖД билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:
- 3% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 бонусов в месяц) или за оплату авиа / ж/д билетов (макс. - 3 000 бонусов в месяц);
- 7% в категории "Именинник";
- 1% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц);
- 1,5-7% годовых бонусами при остатке и/или обороте по карте от 100 000 руб.
31 500 руб.(эквивалент)
31 500 руб. (эквивалент)
0%
0%
1% + 70 руб.
1,5% + 190 руб.
0%
0%
1% + 70 руб. (эквивалент)
1,5% + 190 руб. (эквивалент)
0%
0%
1% + 70 руб. (эквивалент)
1,5% + 190 руб. (эквивалент)
- блокировка карты - 300 руб.;
- бесплатное предоставление индивидуального банковского сейфа;
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация по курсу ЦБ - 2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сургут
- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба