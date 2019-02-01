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Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

World Elite

World Elite MasterCard — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 31 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • другое

начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если превышен минимальный порог - 2 000 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:

  • 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 2% от операций за оплату авиа / ЖД билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 1% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;

клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:

  • 3% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 бонусов в месяц) или за оплату авиа / ж/д билетов (макс. - 3 000 бонусов в месяц);
  • 7% в категории "Именинник";
  • 1% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц);
  • 1,5-7% годовых бонусами при остатке и/или обороте по карте от 100 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,3%
Выпуск и обслуживание
31 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 70 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% + 190 руб.​

Дополнительная информация
  • блокировка карты - 300 руб.;
  • бесплатное предоставление индивидуального банковского сейфа;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • конвертация по курсу ЦБ - 2% от суммы;
  • запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
01.02.2019 10:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «World Elite» в 11 городах России
2 585
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба