Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток от 3 000 руб. до 500 000 руб. 2% Выпуск и обслуживание 0 - 550 ₽ со 2-го года: 0-600 руб. по 50 руб. в месяц, плата не взимается в первый месяц пользования картой и далее при выполнении одного из условий: сумма покупок за расчетный месяц - от 10 000 руб.; среднемесячный остаток на депозитных счетах в банке - от 10 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

штраф за неразрешенный овердрафт - 390 руб. (начисляется через 30 дней с момента возникновения);

специальные предложения, скидки и акции в интернет-банке Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное получение наличных в любых банкоматах;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток Дата актуализации 01.02.2019 15:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.