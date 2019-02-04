Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Premium Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на услуги для путешественников (авиабилеты, ж/д билеты, заказ трансфера или бронирование отеля), представленные на сайте программы: 1 миля за каждые 100 руб. покупок;

4 мили за каждые 100 руб. при сумме покупок в месяц от 75 000 руб.

макс. 240 000 миль в год, срок действия миль - 36 месяцев Выпуск и обслуживание 3 588 - 21 588 ₽ со 2-го года: 3 588-18 000 руб. 299 руб. в месяц - плата за обслуживание карты;

1 500 руб. в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата за пакет не взимается при выполнении одного из условий: баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке от 1 000 000 руб.; баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.; объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 75 000 руб.; поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1% , мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день Дополнительная информация 5 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;

экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты - бесплатно;

скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;

приоритетное обслуживание в отделении банка;

приоритетная линия в информационном центре;

комиссия за конвертацию - 1,15% от суммы операции, совершенных за рубежом;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

бесплатный полис страхования выезжающих за рубеж для держателя карты и его семьи Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;

бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

дорогое обслуживание карты при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиум Директ";

возможна курьерская доставка Дата актуализации 04.02.2019 12:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.