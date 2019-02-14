Челиндбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Моментальная
Visa Classic — Челиндбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
300 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 115 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 115 руб.
Лимиты по операциям
до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. /0,5 долл. /0,4 евро;
- штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рублях, 20% в долларах и евро от суммы превышения;
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,8 долл. / 1,4 евро в месяц;
- смена ПИН-кода - 50 руб.;
- доставка карты для экстренной замены за пределами Челябинской области - 3 000 руб./ 85 долл./ 65 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможна экстренная доставка карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр