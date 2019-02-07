Агропромкредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Агропромкредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 90 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. в день
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - 45 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие в устройствах банка
Дата актуализации
07.02.2019 14:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 25 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
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(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба