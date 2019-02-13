Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются при совершении безналичных операций на сумму не менее 10 000 руб. в месяц; ежемесячная капитализация процентов 4% Выпуск и обслуживание 2 400 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 4 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - более 4 000 руб. в месяц

0% - в банкоматах банка Русь Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Русь Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 55 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкомате банка Русь - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие до 4 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах (свыше 4 000 руб. в месяц) / ПВН сторонних банков Дата актуализации 13.02.2019 15:41 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.