Дебетовая карта Classic в Новом Московском Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- стоимость обслуживания 12 $
- стоимость обслуживания 11 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
750 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
12 $
750 руб. (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
11 €
750 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,8%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,8%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|до 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,8%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,8%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|в эквиваленте: до 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,8%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,8%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|в эквиваленте: до 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|16.10.2019 12:45
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|16.10.2019 12:45
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|16.10.2019 12:45
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Classic» в 2 городах России
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