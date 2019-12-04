Visa Platinum от Финам Банка
Основные характеристики
- стоимость обслуживания до 3 588 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания до 60 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания до 60 €
- cash back 1%
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
от 1,5% до 2%
процент на остаток начисляется ежеквартально:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
до 3 588 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
до 60 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
до 60 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Platinum» в 52 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ФИНАМ»
- Адрес
- 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2.
- ОГРН
- 1037739001046
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 796-90-23