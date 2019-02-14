Вклад Онлайн
Кузнецкий,
Кузнецкий вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 10 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается для клиентов, подключенных к услуге «kuzbank-онлайн»
- Пополнение
-
возможно
только безналичным путем
- Частичное снятие
-
возможно
только безналичным путем
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад Онлайн» в 13 городах России
4 039
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
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по вкладам
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