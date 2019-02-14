Вход

Вклад Онлайн

Кузнецкий,

Кузнецкий вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается для клиентов, подключенных к услуге «kuzbank-онлайн»
Пополнение
возможно

только безналичным путем

Частичное снятие
возможно

только безналичным путем

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад Онлайн» в 13 городах России
4 039
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Сезонный - 555 дней 7,15 10 000 ₽ Посмотреть
Состоятельный новый 6,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный новый 6,25 250 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный оптимальный 5,62 10 ₽ Посмотреть
Пенсионный специальный 4 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще