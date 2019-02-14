Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается для клиентов, подключенных к услуге «kuzbank-онлайн» Пополнение возможно только безналичным путем Частичное снятие возможно только безналичным путем Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.