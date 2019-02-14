Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный вклада открывается для зачисления пенсий и других социальных выплат из средств федерального бюджета и негосударственных ПФ при предъявлении пенсионного удостоверения Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.