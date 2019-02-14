Дари добро
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
545 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
163 316 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|545 дней
|от 10 000 ₽
|6,9
|от 300 000 ₽
|7,1
|от 1 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на счет дебетовой карты с тарифным планом «Дари Добро»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- благотворительный
- Особые условия
-
- договор заключается только с физическими лицами, которые письменно поручают банку осуществлять периодические перечисления в сумме 3% от ежемесячного процентного дохода в фонд «Дари Добро»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей - через кассу банка, безналичным путем - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 90 дней - по ставке 0,5%;
- от 91 до 180 дней - 1%;
- от 181 до 360 дней - 3%;
- от 361 до 396 дней - 4,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дари добро» в 7 городах России
4 286
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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по вкладам
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