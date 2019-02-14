Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты на счет дебетовой карты с тарифным планом «Дари Добро» Капитализация нет Специальный вклад благотворительный Особые условия договор заключается только с физическими лицами, которые письменно поручают банку осуществлять периодические перечисления в сумме 3% от ежемесячного процентного дохода в фонд «Дари Добро» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей - через кассу банка, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке 0,5%;

от 91 до 180 дней - 1%;

от 181 до 360 дней - 3%;

от 361 до 396 дней - 4,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.