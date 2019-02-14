Вход

Пополняемый

Еврофинанс Моснарбанк,

Еврофинанс Моснарбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
354 310
Ставка
7,05%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 100 000 ₽ 5,5 6
от 1 000 000 ₽ 6,5 6,75
от 5 000 000 ₽ 6,85 7,05
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 3 000 $ 1,4 1,65
от 100 000 $ 1,75 1,95
от 181 до 270 дней от 367 дней
от 3 000 € 0,03 0,1
от 100 000 € 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии)
Пополнение
возможно
  • от 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;
  • по вкладам на срок от 181 до 270 дней - не позднее 60 дней до окончания срока вклада, на срок от одного года - не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 1 городе России
2 523
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Сайт
www.evrofinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-86-00 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 8,15 5 000 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход 7,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Сохрани доходность 7 2 500 000 ₽ Посмотреть
Срочный в долларах и евро 3,3 1 000 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще