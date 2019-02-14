Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно только в безналичной форме для перечисления пенсий и пособий Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 5 000 рублей Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 31.01.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.