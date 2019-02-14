Удобный (онлайн)
Таврический,
Таврический вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 693 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,8
|7,4
|от 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|6,9
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается в системе Интернет-Банк
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный (онлайн)» в 5 городах России
6 365
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 775-57-12
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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