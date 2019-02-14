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Накопительный (онлайн)

Таврический,

Таврический вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
38 698
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 7 7,6
от 500 000 ₽ 7,1 7,7
181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 $ 1,7 2,2 2,2
от 10 000 $ 1,9 2,3 2,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается в системе Интернет-Банк
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный (онлайн)» в 5 городах России
7 672
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12

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