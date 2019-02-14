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Универсальный

Русский Стандарт,

Русский Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 775
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 360 дней
от 30 000 ₽ 5,5 6
181 день 360 дней
от 5 000 $ 0,25 0,5

при оформлении вклада в интернет-банке минимальная сумма составит 10 тыс. рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее, чем за 60 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 85 городах России
4 321
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48

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