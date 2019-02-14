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Устойчивый процент (ежемесячно)

Акцепт,

Акцепт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
500
Ставка
6,35%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 5 000 ₽ 5,75 6,25 6,35 6
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 200 $ 1,2 1,4 1,5
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 200 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
вкладчику выдается дебетовая карта с бесплатным годовым обслуживанием: от 100 000 рублей - VISA Classic; через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

2 000 рублей, 100 долларов/евро; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев до окончания срока вклада, 367, 550 и 733 дня - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дней - по ставке вклада

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Устойчивый процент (ежемесячно)» в 9 городах России
16 766
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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