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Успех VIP

Снежинский,

Снежинский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
363 377
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 555 дней 730 дней
от 1 000 000 ₽ 6,9 5,7 5,6
от 5 000 000 ₽ 7 5,8 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 181 дня со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

до 30 дней - 1%, от 31 до 120 дней - 1%, от 121 до 180 дней - 1,5%, от 181 до 729 дней - 2% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успех VIP» в 9 городах России
5 142
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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