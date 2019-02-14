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Счастливое детство

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 731 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
150 000
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 731 дня
от 3 000 ₽ 7,25
от 1 000 000 ₽ 7,5
от 731 дня
от 1 000 $ 2,75
от 731 дня
от 1 000 € 0,1
  • вклад открывается на любой срок от 731 дня;
  • указана процентная ставка за период с первого по 731 день;
  • за период с 731 дня до окончания срока проценты рассчитываются в рублях как ключевая ставка минус 1 п.п., в долларах - по трехмесячной ставке LIBOR, но не менее 0,1%, в евро - по трехмесячной ставке EURIBOR, но не менее 0,1%
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • вклад открывается на имя ребенка младше 18 лет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 1 000 рублей, 50 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 367 до 731 дня, проценты рассчитываются как ¾ ставки вклада, действующей в первый процентный период за фактический срок нахождения средств во вкладе;
  • от 732 дней, проценты, начисленные за каждый полный год с даты размещения денежных средств во вклад, сохраняются, а за оставшийся период начисляются по ставке действующего на дату досрочного снятия вклада до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливое детство» в 3 городах России
22 092
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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