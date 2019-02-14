Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на имя ребенка младше 18 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 1 000 рублей, 50 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 367 до 731 дня, проценты рассчитываются как ¾ ставки вклада, действующей в первый процентный период за фактический срок нахождения средств во вкладе;

от 732 дней, проценты, начисленные за каждый полный год с даты размещения денежных средств во вклад, сохраняются, а за оставшийся период начисляются по ставке действующего на дату досрочного снятия вклада до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.