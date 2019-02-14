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Социальный

Внешфинбанк,

Внешфинбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 2 000 ₽
Срок
350 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
142
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
350 дней
от 2 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 180 дней проценты начисляются по ставке - 3,5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 3 городах России
6 699
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
Отделения и банкоматы
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Отделения 1
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Телефоны
(861) 219-55-10

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