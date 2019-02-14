Социальный
Внешфинбанк,
Внешфинбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 2 000 ₽
Срок
350 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
142 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|350 дней
|от 2 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 180 дней проценты начисляются по ставке - 3,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 3 городах России
6 699
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 219-55-10
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