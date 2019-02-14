Рантье
Авангард,
Авангард вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
150 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|730 дней
|от 5 000 $
|1,5
|730 дней
|от 5 000 €
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в течение первого года срока вклада с предварительным уведомлением за 3 месяца, процентная ставка начисляется в размере 0,4% в долларах и 0,1% в евро;
- по истечении первого года срока вклада: за первый год — 0,8% в долларах и 0,1% в евро, за оставшийся срок — 0,4% годовых в долларах и 0,1% в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 83 городах России
19 827
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки(495) 234-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки для Москвы
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