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Рантье

Авангард,

Авангард вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
150 $
Ставка
1,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
730 дней
от 5 000 $ 1,5
730 дней
от 5 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в течение первого года срока вклада с предварительным уведомлением за 3 месяца, процентная ставка начисляется в размере 0,4% в долларах и 0,1% в евро;
  • по истечении первого года срока вклада: за первый год — 0,8% в долларах и 0,1% в евро, за оставшийся срок — 0,4% годовых в долларах и 0,1% в евро
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 83 городах России
19 827
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
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Телефоны
8 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки
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