Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в течение первого года срока вклада с предварительным уведомлением за 3 месяца, процентная ставка начисляется в размере 0,4% в долларах и 0,1% в евро;

по истечении первого года срока вклада: за первый год — 0,8% в долларах и 0,1% в евро, за оставшийся срок — 0,4% годовых в долларах и 0,1% в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.