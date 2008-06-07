Ипотека в ползунках
Транскапиталбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- рефинансирование
льготная программа для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Прочие документы
свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
7,3% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита
Минусы
- личное страхование является обязательным
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
- продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо;
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 6 млн рублей