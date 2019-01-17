Рефинансирование
Севергазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ