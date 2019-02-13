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МТС Банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами МТС Банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

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На ваши вопросы отвечает эксперт МТС Банка

Иван Барсов
Иван Барсов
директор департамента вторичных продаж и сегментного маркетинга ПАО «МТС Банк»
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Вопрос:
Прошу убрать из предыдущего моего вопроса номер телефона
постоянный адрес
89161565631 (Москва) 14.02.2019 02:25
Вопрос:
Ваше обращение от 07.02.2019г. в МТС Банк зарегистрировано под номером 2421436.
Не позднее чем через 5 дней мы предоставим Вам обратную связь
Ответа и обратной связи предоставлено не было. Почему?
С уважением Копылова И.В.
постоянный адрес
89161565631 (Москва) 14.02.2019 02:15
Вопрос:

Добрый день, отправила 2 письма на электронную почту sprav-refin@mtsbank.ru, вы их получили? Достаточно ли отправленной информации, чтоб не произошло повышение ставки по кредиту?

постоянный адрес
lrnlrn (Уфа) 13.02.2019 11:49
Ответ:

lrnlrn, добрый день.

Да, письма получены и ставка сохранится. Спасибо, за направленную информацию.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Добрый день! Меня зовут Виталий и я клиент МТС банка. Сложилась крайне неприятная ситуация — на мой счёт наложили арест судебные приставы. Но не все так просто, после звонка судебным приставам оказалось что у меня в республике Бурятия есть полный мой тёзка (аналогичное Ф. И.О. и дата рождения), отличается у нас с ним только адрес регистрации и город рождения. Также я уточнил в какой форме делался запрос на арест счетов в банки от судебных приставов — высылались полные данные, включая адрес регистрации и город рождения. Ни один банк кроме того, который Вы представляете не заблокировал мои счета. Надеюсь на помощь и понимание.

постоянный адрес
Coolboy77 (Армавир) 13.02.2019 11:16
Вопрос:

Здравствуйте!

Банком были заблокированы все мои карты, я писал об этом отзыв в народном рейтинге и уже здесь задавал вопрос. Мне поступил запрос на предоставление сведений по ФЗ № 115.

7 февраля я выслал на электронную почту банка info@mtsbank.ru исчерпывающую информацию о легальности денежных средств и об экономическом смысле операций, с приложением необходимых документов. На основе этой информации банк может проследить движение средств от начала до конца и убедиться, что нарушения ФЗ № 115 с моей стороны отсутствуют. Поскольку карты на сегодняшний день не разблокированы, я бы хотел получить от банка обратную связь: достаточно ли предоставленных мной сведений или требуется ещё что-то? Когда будут разблокированы мои карты и будут ли они разблокированы вообще? Надеюсь на скорейшее решение данного вопроса.

Спасибо!

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andres85 (Ярославль) 13.02.2019 11:12
Вопрос:

Здравствуйте

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ret4et (Кинешма) 13.02.2019 09:45
Ответ:

ret4et, здравствуйте!

Спасибо за информацию, с вами сегодня связывался мой коллега и направил образец необходимого заявления.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Здравствуйте.Пополнил карту МТС банка через терминал 33061101 салона связи МТС.Деньги не поступают на карту долгое время.Чек терминал не выдал.Что делать в таком случае.

постоянный адрес
alex11021978 (Санкт-Петербург) 12.02.2019 21:40
Ответ:

alex11021978, добрый день!

В личных сообщениях отправил вам уточняющие вопросы, без дополнительной информации сложно разобраться в вашей проблеме. Просьба ответить, и, надеюсь, скоро разберемся в ситуации, а деньги найдутся.

С уважением,

 

Иван Барсов
Вопрос:

Здравствуйте.Защищены ли деньги на картах вашего банка системой страхования вкладов?

постоянный адрес
kinch19800902 (Вологда) 12.02.2019 15:04
Ответ:

Добрый день! Согласно Федерального Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» деньги, размещенные на карте, также застрахованы. МТС Банк является участником системы страхования вкладов с 2005 года, что гарантирует надежность размещение средств как на вкладах МТС Банка, так и на картах.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Добрый день, до 15го числа необходимо предоставить справки о закрытии кредитов в сторонних банках. Если сторонний банк нарушает сроки закрытия кредитного счета, какую информацию я могу предоставить в МТС банк об этом кредите, чтобы % ставку по кредиту не повысили?

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lrnlrn (Уфа) 12.02.2019 07:55
Ответ:

Добрый день! Если речь идёт о погашении стороннего потребительского кредита, то достаточно предоставить подтверждение внесения на счёт этого кредита суммы для его досрочного погашения. Если речь идёт о кредитной карте, то достаточно будет двух документов: подтверждение о внесении на счёт суммы, достаточной для закрытия карточного договора, и заявление о закрытии этого договора. Решение о том, будет ли повышена ставка по кредиту на рефинансирование от МТС Банк, принимается по итогам проверки предоставленных документов: погашены ли внешние кредиты на соответствующую предоставленной на рефинансирование сумму.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

могу ли получить справку об остатке кредита /состоянии задолженности/ в офисе мтс- без печати и подписи для предоставления в другой банк /подтверждение отсутствии обременения /
деньги на счете -досрочное погашение через мобильное приложение не проходит
офиса мтс-банка в городе нет

постоянный адрес
ret4et (Кинешма) 11.02.2019 22:32
Ответ:

Добрый день!

Чтобы получить справку об отсутствии задолженности по счету в МТС Банке, Вы можете обратиться в салон связи МТС и оставить заявку на получение такой справки. После чего документ будет направлен Вам Почтой России и при необходимости продублирован на Ваш адрес электронной почты. Дистанционно такую заявку Вы можете оставить на сайте нашего банка (https://www.mtsbank.ru/o-banke/obratnaya-svyaz/), через Мобильный Банк или Интернет Банк.

Для уточнения оплаты досрочного погашения укажите, пожалуйста, в личном сообщении номер счета или номер карты. Мы проверим.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Добрый день. Перевыпускаю карту на карту МТС Деньги Premium. Смотрю описание тарифа — пополнение со счета ИП и юрлиц на счёт карты без комиссии: https://www.mtsbank.ru/upload/iblock/3…%20WBE.pdf
Означает ли это, что я могу переводить зарплату на эту карту и ваш банк не будет брать 5% комиссию за пополнение? Также берётся ли процент за пополнение данной карты в салонах связи МТС? Это важно для меня. Спасибо.

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skydim (Дмитрий) 11.02.2019 21:10
Ответ:

Добрый день!

Действительно, согласно Тарифного Плана по карте МТС Деньги Premium комиссия за перевод денежных средств от юридического лица и ИП не взимается. Пополнение карты в салонах связи МТС возможно одним из удобных для Вас способов: через терминалы в салоне связи или при помощи сотрудника салона. Комиссия за пополнение в салоне связи МТС не взимается.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Здравствуйте! 08.01.2019 сделала заявку на кредитную карту МТС Деньги Weekend через запрос на 333. Оператор заверила меня, что первый год будет бесплатно, я согласилась на этих условиях. Карту оформили, я ей пользовалась. А сегодня, 31.01.2019 произошло списание 900 рублей за обслуживание карты. Обратилась на горячую линию, там подтвердили, что карта платная и обсуждать действия сотрудницы, оформлявшей мне карту не стали. Предложили либо карту закрыть, либо продолжать ей пользоваться. Я уже дважды писала об этом здесь — 31.01 и 5.02. Вечером 5.02 мне позвонили из банка и сказали, что деньги мне решено вернуть, я была очень рада. Но вот уже прошло 6 дней, деньги не перечислены. Позвонила в банк, там сказали, что моя претензия необоснованно.

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Мария Владимировна Аникина (Ступино, Московская область) 11.02.2019 19:49
Ответ:

Добрый день! 

Приносим извинения за неудобства. Так как Вы получили некорректную консультацию, то безусловно плата за облуживание не должна была взыматься. На сколько я знаю, на данный момент вопрос все же решен положительно и 900 рублей возвращены на Ваш счет. Если это не так, напишите в личные сообщения, я обязательно проинформирую соответствующую службу банка. 

Надеемся на то, что дальнейшее использование карты МТС Деньги Weekend будет для Вас удобным и выгодным! 

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Подскажите еще пожалуйста, по акции подписка на смартфон, если кредитная история испорчена, договор все равно можно подписать или даже ходить бесполезно, не одобрят?

постоянный адрес
Anastasia77 (Благовещенск) 11.02.2019 18:35
Ответ:

Конечно же плохая кредитная история существенно снижает вероятность получение кредита.

Но банк принимает решение по совокупности параметров кредитной заявки, и заранее вероятность одобрения предсказать невозможно.

Гарантировать, что вам откажут, я не могу. Но и обнадеживать тоже не хотелось бы.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Здравствуйте. как мне можно получить кредит на рефинансирование?
но только не так как у вас там автоматом это все решается через сайт или офис. у меня кредиты в трёх банках и я платеже способный. хочу платить в один банк и в один день

постоянный адрес
gaz874 (Москва) 11.02.2019 17:37
Ответ:

Здравствуйте!

У нас одно из лучших предложений по рефинансированию кредитов сторонних банков.

Мы с удовольствием внимательно рассмотрим Вашу заявку и предоставим возможность уменьшить процентную ставку, сократить размер ежемесячного платежа, объединить все платежи по кредитам, выбрать удобную дату погашения и получить дополнительные денежные средства на любые цели.

В любом случае, необходимо сначала оставить заявку наиболее удобным для Вас способом: на сайте банка, в отделении или позвонив на горячую линию банка.

Также Вы можете прислать свои контакты в личные сообщения, наш специалист свяжется с Вами и подробно проконсультирует.

С уважением,

Иван Барсов
Вопрос:

Здравствуйте, интересует акция в МТС, подписка на смартфон. Подскажите какие документы нужны для подписки?

постоянный адрес
Anastasia77 (Благовещенск) 11.02.2019 10:58
Ответ:

Добрый день.

В рамках данной акции от МТС и МТС Банка при приобретении смартфона по подписке для Вас действуют минимальные требования! Вам понадобится только паспорт гражданина РФ.

Будем рады, если вы воспользуетесь этим уникальным предложением.

Спасибо за обращение!

Иван Барсов

Горячая линия с 15.11.2017 просмотрена 42 949 раз