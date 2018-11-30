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МФО. Займы под залог

Данный раздел представляет собой горячую линию по займам под залог автомобиля. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения по остальным продуктам непосредственно CarMoney. Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ.
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На ваши вопросы отвечают эксперты компании CarMoney

Антон Зиновьев
Антон Зиновьев
основатель компании CarMoney
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Другое 12 Погашение займа 6 Получение займа 3
Вопрос:

Оформляла займ в cr911 26.10.2018. Внесла первый платеж вовремя, второй опоздала внести и начислили как они говорят за каждый день причем процент как у них написано за услугу в размере 2% за каждый день от суммы основного долга. Согласно их общим условиям я могу отказаться от данной услуги так как она не обязательна, на что девушка мне сказала когда я 30.11.2018 пришла в отделение в г. Москве, что отказаться от нее я не смогу. Причем данное доп соглашение они на руки не дали. Далее я внесла только часть суммы от той которой она насчитала, т. е чуть больше платежа по графику, на что девушка сказала ни как не обосновав что этой суммы не хватит, а спишется сначала это комиссия, а потом проценты и кредит, и опять мне будут начислять эту комиссию каждый день. На каком основании они имеют права списывать данную комиссию в первую очередь и почему они отказывают мне принять заявление об отмене данной комиссии когда она является не обязательной. Буду жаловаться в ЦБ РФ

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spasibo7777 (Москва) 30.11.2018 17:57
Ответ:

Добрый день,

С учетом отсутствия общих и индивидуальных условий договора займа, а также указание на наименование кредитора, представленная Вами в обращении информация недостаточна для полноценного юридического анализа и предоставления корректного ответа по описываемой Вами ситуации. Однако с учетом предположения, что оформление займа Вами было осуществлено в ООО МФК «Кредит 911», сообщаем, что согласно Общим условиям договора потребительского займа «ОНЛАЙН», утв. Приказом № 22/6/18 от 22.06.2018 г. Генерального директора ООО МФК «Кредит 911» (далее — Общие условия), к Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в графике платежей по Договору займа. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга, и/или уплаты процентов или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком Договора займа «ОНЛАЙН», Кредитор не применяет к Заемщику никаких штрафных санкций в виде неустойки (штрафа, пени), а равно требования о досрочном возврате оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами».

Таким образом, в случае просрочки платежа и ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа, Кредитор обязан не начислять штрафные санкции.

Согласно тем же Общим условиям, Кредитор не обязывает Заемщика к заключению каких-либо договоров или к обязательному получению Заемщиком каких-либо иных услуг в связи с договором займа, помимо самого договора займа.

Таким образом, начисление процентов, комиссий либо штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, необоснованно. Вы имеет право обратиться с жалобой в Банк России либо непосредственно в ООО МФК «Кредит 911» с письменной жалобой.

 

Анна Сторожева
Вопрос:

Здравствуйте. На мой стационарный телефон поступают звонки от неизвестного мне банка о погашении задолженности. По номеру телефона, предложенном в сообщении, никакой информации не дают. Банк Мфо Манимен. Я даже такой не знаю. Можете помочь в данной ситуации? Куда мне обратиться?
Заранее благодарю.

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Amminna (Оренбург) 24.11.2018 10:21
Ответ:

Если лицо не оформляло заем в ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен» (адрес сайта: https://moneyman.ru), но на его телефон поступают звонки автоинформатора, либо лиц занимающихся взысканием просроченной задолженности, необходимо обратиться в службу поддержки ООО МФК «Мани Мен», написав письмо/жалобу на адрес support@moneyman.ru. В письме необходимо указать полный номер телефона с кодом города, на который поступают звонки, а также тему сообщения Звонки автоинформатора либо лиц занимающихся вызсканием просроченной задолженности, а также указать что заем в указанной компании не оформлялся. Специалисты ООО МФК «Мани Мен» обязаны проверить информацию и сообщить о результатах в течение 12 рабочих дней. Также возможно направить жалобу/обращение с подробным пояснением обстоятельств на почтовый адрес ООО МФК «Мани Мен»: 121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13. 

При отсутствии ответа в указанные сроки, необходимо обратиться в жалобой в Саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 540.

Анна Сторожева
Вопрос:

Добрый день! Мною был приобретён Займ в МФО ‘Мила Денежка’ в связи с трудностями мною он закрыт не был. А со стороны МФО были переуступлены права требования в КА Центавр.С их стороны было подано исковое производство на основания которого долг был полностью закрыт перед ФССП. С сайта приставов информация о долге снята. При запросе в БКИ долг отображается как не погашеный уже 2 месяца после закрытия полностью. Подскажите куда обратится что бы информация была скорректирована в БКИ. Спасибо!

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nadezhinakr (Казань) 14.11.2018 12:27
Ответ:

Добрый день,

Вам следует обратиться либо в КА «Центавр» с письменным запросом о подтверждении предоставления корректных сведений в Бюро кредитных историй по закрытию договора микрозайма, а также дополнительном информировании Вас о том, в каком бюро кредитных историй храниться ваша кредитная история, либо получить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных историй хранится Ваша кредитная история.

После определения Бюро кредитной истории, в котором хранится Ваша кредитная история, на основании ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», Вы вправе полностью либо частично оспорить информацию, содержащуюся в Вещей кредитной истории, подав в бюро кредитных историй, в котором хранится указанная кредитная история, заявление о внесении изменений и (или) дополнений в эту кредитную историю.

Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования кредитной истории (КА Центавр либо МФО «Мила Денежка»). В случае, если у Вас указаны в заявлении причины, в том числе обстоятельства, угрожающие причинением Вам вреда жизни или здоровью, для получения соответствующей информации в более короткий срок, бюро кредитных историй проводит проверку в указанный Вами срок. На время проведения такой проверки в кредитной истории делается соответствующая пометка.

Источник формирования кредитной истории (КА «Центавр» либо МФО «Мила Денежка») обязано в течение 14 дней со дня получения запроса бюро кредитных историй, а в случае наличия у Вас обоснованных причин для получения такой информации в более короткий срок — в срок, указанный бюро кредитных историй, представить в письменной форме в бюро кредитных историй информацию, подтверждающую достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые Вами, либо исправить Вашу кредитную историю в оспариваемой части, направив соответствующие достоверные сведения или просьбу об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй.

Анна Сторожева
Вопрос:

Здравствуйте! Брала кредит в мфо, сложилась трудная ситуация на данный момент у меня просрочка. Сегодня позвонили с одного номера и начали оскорблять, говорить что в соцсетях отправят Сообщения с моим фото и долгом. Также сказали что не дадут покоя моим близким и работодателю, что у них будут большие проблемы, создадут невыносимые условия. Спросила можно ли пойти на встречу, на что мне ответили либо сегодня оплата либо завтра начинаем вышеперечисленные действия. С другого номера мне пишет тот же сотрудник в Вотсапе и также мне пишет какие начнутся действия. Подскажите пожалуйста, как мне быть. И имеют ли право так делать данные организации?

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natalinatali1111 (Екатеринбург) 08.11.2018 21:13
Ответ:

Добрый день,

В описанной Вами ситуации защиту Ваших прав должны обеспечивать требования федерального закона № 230-ФЗ и службы судебных приставов, которые, в силу указанного закона, рассматривают обращения граждан по данным фактам и принимают соответствующие меры. Вам следует обратиться с жалобой в ближайший отдел службы судебных приставов.

Анна Сторожева
Вопрос:

Здравствуйте скажите пожалуйста после пользования займов в мфо и их погашения возможно получить кредит в банке. Читала что после мфо не один банк нн одобряет кредит

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Innamaryuivs (Пангоды) 04.11.2018 09:24
Ответ:

Добрый день,

Наличие погашенных обязательств перед микрофинансовыми организациями не может служить основанием для отказа в предоставлении банковского кредита.

Вместе с тем, при принятии решения банк оценивает платежеспособность клиента с учетом текущих долговых нагрузок и его платежной дисциплины. При этом банк может руководствоваться имеющимися ранее займами и кредитами, получая информацию в бюро кредитных историй. Во всяком случае банк вправе отказать в предоставлении кредита, независимо от того, сформирована у вас кредитная история или нет. 

Анна Сторожева
Вопрос:

Добрый день!
По личным причинам, воспользовалась услугами МФО.
Зимой, а точнее в январе и феврале 2018 года, оформила 2 договора в разных компаниях (пока не буду указывать названия). Договоры закрыла в срок, без просрочек. А недавно, узнала от сотрудников банка, в котором я хотела оформить кредит, что в моей КИ, висят действующие договоры. Я обратилась в эти МФО, с просьбой исправить ошибку и предоставить мне справку о закрытии договора и отсутствии задолженности. Но в установленный срок, мне никто ничего не предоставил. Вторую неделю мне морочат голову ответом «по техническим причинам это не возможно, по срокам сориентировать не можем»
Это вообще законно? Они не имеют право так поступать. Их ошибка, им лотила мне КИ. Что делать? Куда жаловаться?

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Алиса Котина (Москва) 29.10.2018 11:02
Ответ:

Добрый день,

Следует обратиться в БКИ с требованием исправления кредитной истории, в указанной заемщиком части, и предоставления сведений по такому исправлению. БКИ в течение 30 дней (ст. 8 ФЗ-218 «О кредитных историях») решает этот вопрос, а именно обязано запросить у МФО информацию по данному заемщику. МФО в течение 14 дней обязана предоставить сведения в БКИ, после чего БКИ проводит сверку данных представленных в МФО с данными отраженными в КИ. При наличии неточностей изменяют данные в КИ, о чем в последующем уведомляют заемщика. 

Анна Сторожева
Вопрос:

Я ХОЧУ ДОСРОЧНО ЗАКРЫТЬ ЗАЙМ. ПО ДОГОВОРУ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ. ПРИ ПОГАШЕНИИ МФО ДЕЛАЕТ РАСЧЕТ ЗАКРЫТИЯ ТОЛЬКО НА 13.11 И РАСЧИТЫВАЕТ ПРОЦЕНТЫ ЕЩЕ ПЛАТИТЬ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТОЛЬКО АВТООТВЕТЧИК, НА ОБРАЩЕНИЕ (ДВАЖДЫ) В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ МФО ЛАЙМ-ЗАЙМ МОЛЧИТ И ОСТАВЛЯЕТ МОЙ ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА.

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olgamikr2011 (ГЛАЗОВ УДМУРТИЯ) 19.10.2018 11:48
Ответ:

Добрый день,

В целях решения вопроса рекомендуем обратиться к вашему кредитору. Условия досрочного погашения займа должны быть предусмотрены в договоре займа.

Анна Сторожева
Вопрос:

Как проверить кредитную историю? Помогите не могу!

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Talica2 (Тюмень) 03.10.2018 06:18
Ответ:

Добрый день,

Вам необходимо обратиться с запросом в бюро кредитных историй с просьбой о выдаче кредитного отчета (Основание: пп. 2, п. 1, ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»).

Как правило на сайтах бюро кредитных историй имеются форма запроса и описание процедуры подачи запроса.

Анна Сторожева
Вопрос:

Здравствуйте! Извините, пожалуйста, я обращаюсь конечно не по вашей компании, но может быть вы посоветуете, куда мне обратиться по своей проблеме. Банки ру всегда помогали мне в решении моих проблем, но у меня не получается отправить им письмо, потому что не могу указать в отзыве, от какого банка работает МФО «Деньги в руки». Поэтому обращаюсь к вам, может вы подскажете, куда обратиться. У нас вообще ужасная ситуация по чужому долгу. Подскажите, пожалуйста, куда пожаловаться, написать заявление на коллекторов микро-финансовой организации «Деньги в руки». Они почти каждый день, в течение недели досаждают своими звонками моего сына по чужому долгу какого-то Прокудина Михаила Васильевича, взявшего у этой организации деньги, которого ни мой сын, ни я не знаем вообще. Прокудин якобы коллега моего сына, а сына они называют Лопыревым Василием, хотя моего сына зовут Рустам. На все разъяснения моего сына, что он знать не знает этого человека, и откуда у них его номер телефона, они слушать ничего не хотят и хамят, а сегодня какой-то Евгений Владимирович вообще перешел к угрозам и оскорблениям меня, его матери, сообщив сыну, что они приедут ко мне с разборками. Сын все разговоры с ними записывал, о чем их уведомлял, эти записи он переправил и мне. Звонили по телефонам: 89176185795 — МТС Ульяновская область, когда сын сказал, что вычислил регион откуда они звонят, то сегодня позвонил человек, который назвал себя Евгением Владимировичем, с угрозами с номера 89384920650 — Мегафон Краснодарский край. Я конечно же завтра обращусь в правоохранительные органы с заявлением. Прошу помочь вас решить эту ужасную и неприятную проблему. С уважением, Миля.

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nernfuekjdf (С.Ибрагимово Кувандыкский район Оренбургская область) 22.08.2018 16:49
Ответ:

Добрый день,

Помимо обращения в правоохранительные органы, предлагаем Вам обратиться в Банк России (как органу надзора за деятельностью микрофинансовых организаций) с жалобой на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы (к жалобе предлагаем приложить материалы, подтверждающие угрозы и оскорбления (копии сообщений, аудиозаписи и т. д.)).

 

Анна Сторожева
Вопрос:

Добрый день.
Что делать, если родственник, который болеет алкоголизмом набрал микрокредитов и продолжает их набирать. При этом супруга согласия на эти кредиты не давала. Куда подать заявление от супруги о ее несогласии с выдачей каких-либо кредитов данному человеку, чтобы хотя бы предотвратить увеличение долгов?

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astreyastar (Москва) 21.08.2018 14:22
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, мы не располагаем информацией, куда подавать заявление супруги о её несогласии с выдачей кредитов или займов своему супругу. 

Вместе с тем, следует отметить, что если заемщик неоднократно получал кредиты или займы и не возвращал их в установленные договорами сроки, то «кредитная история» данного заемщика является «негативной» и вероятность выдачи новых кредитов или займов существенно снижается. 

 

Анна Сторожева
Вопрос:

Куда мне обратиться? Взяла в мфо конга займ и просрочила. Сотрудники данной организации угрожают жизни ребенка, оскорбляют меня, нецензурными словами. Скриншот их сообщений сделала. Я платить не отказываюсь. Но пока так получилось что не могу. Но и им никто права не давал угрожать оскорблять

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alf.g83 (Новотроицк) 21.08.2018 09:22
Ответ:

Добрый день.

В соответствии с требованиями пп. 2 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2018 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

Из Ваших пояснений следует, что обращаются в Ваш адрес сотрудники микрофинансовой организации.

В соответствии с требованиями ст. 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за микрофинансовыми организациями. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам обратиться в Банк России с жалобой на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы (к жалобе предлагаем приложить материалы, подтверждающие угрозы в Ваш адрес (копии сообщений, аудиозаписи и т. д.)).

Анна Сторожева
Вопрос:

Добрый вечер. 26.07.2018 г. мною был совершён перевод денежных средств онлайн через сайт «Золотая Корона. Погашение кредитов», но вместо МФО Moneyman, по невнимательности, перевела в Мастер Мани МКК (060833128), в сумме 13089.04 руб. Обнаружила только тогда, когда пришло напоминание об оплате 04.08. и то после переговоров с организацией. Теперь не могу вернуть деньги. В офис данной организации Мастер Мани (теперь это МКК «Матрёшка»), я приехала 13.08 и написала заявление на имя руководителя кредитного департамента ООО МКК «Матрёшка» Камышовой К. А. Ответа не было пока сама не позвонила и мне молодой человек в хамской форме заявил о том, что сама виновата надо смотреть куда отправляешь. На просьбу предоставить контакты банка или бухгалтерии трубку бросили. 17.08. опять позвонила с вопросом о возврате моих денег, теперь уже мне опять предлагалось приехать в офис и выяснять всё там(менеджеры в офисе предлагали всё выяснять по горячей линии). Вообщем, замкнутый круг. Как же мне вернуть деньги, ведь приближается очередная оплата? А меня в этой, так называемой «Матрёшке» опять посылают из одной точки в другую совершенно неадекватные и хамовитые особи. Есть ли на них управа или нет? Ксерокопию чека по онлайн оплате я им отправляла по Эл. почте ещё 03.08. и отксерокопировала своё заявление у них в офисе. Как можно разрешить данную ситуацию?

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olpush (Москва) 18.08.2018 20:35
Ответ:

Добрый день,

Из Ваших пояснений следует, что Вы уже обратились в указанную Вами микрофинансовую организацию с требованием о возврате суммы ошибочно перечисленных Вами денежных средств и не получили ответа.

Учитывая данное обстоятельство, предлагаем Вам:

— обратиться с жалобой в Банк России (как органу надзора за деятельностью микрофинансовых организаций) на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы;

— обратиться в суд с исковым требованием обязать данную микрофинансовую организацию вернуть ошибочно перечисленные Вами денежные средства. 

Анна Сторожева
Вопрос:

Моя мать пенсионерка 69 лет набрала 4 кредита в микрофинансовых организациях. И абсолютно безответственно их потратила. Отдавать нечем, кроме пенсии. Вопрос: какие санкции могут быть к ней применены, как остановить проценты и можно ли внести ее в черный список МФО, чтобы кредиты ей не выдавались.

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gulia232 (Балашиха) 08.07.2018 01:12
Ответ:

Добрый день,

Учитывая, что заемщик неоднократно оформлял займы, которые не были возвращены, сформировалась негативная кредитная история. Данный факт с учётом пенсионного возраста заемщика в будущем повлияет на решение потенциального кредитора о выдаче микрозайма. Таким образом, вероятность выдачи последующих микрозаймов — невелика, заемщик уже находится в «черном списке».

Что касается остановки начисления процентов, данный вопрос следует решать с Кредитором, посредством направления письменного заявления с приложением документов, подтверждающих доводы, изложенные в заявлении заемщика. Учитывая сложившуюся практику и экономическую нецелесообразность остановки начисления процентов для Кредитора, возможность остановки начисления процентов — маловероятна.

Если Кредитор обратится в судебные органы с заявлением о взыскании долга по договору микрозайма, санкции в виде начисления пени (неустойки) возможно снизить, в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ. После вступления решения суда в законную силу, судебный пристав-исполнитель производит опись имущества должника (при наличии), арест банковских счетов. Далее производится списание денежных средств не более 50% от ежемесячного дохода должника (в данном случае с пенсии). Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. 

Анна Сторожева
Вопрос:

Брал кредит на 15.000 рублей в МФО «Эйр-Лоранс» (она же kviku) по онлайн заявке. Займ одобрили, выдали переводом на карту до ноября 2018 года. Хочу закрыть досрочно прямо сейчас.
Но суть в том что сумма указанна для оплаты уже с учетом процентов до ноября месяца. Как сделать реструктуризацию займа в данном банке? И сколько это занимает времени?
Горячая линия есть, но при звонке на нее отвечает робот, сообщая о том, что все вопросы задаются посредством отправки вопроса на почту support@kviku.ru. По почте спрашиваю, отвечают очень долго. Хотелось бы ускорить процесс расчета с банком.

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Малик Миннибаев (Тюмень) 29.06.2018 10:30
Ответ:

Добрый день!

Порядок реструктуризации и указан в разделе «Порядок возврата (погашения) займа (кредита)». Сроки проведения расчетов также закреплены условиями договоров. Вам необходимо подробно изучить данные раздели и следовать им. После оплаты займа с процентами, не забудьте запросить в МФО Эйр-Лоранс справку о закрытии Вашего кредитного счета. 

Успехов Вам в погашении займа! 

Анна Сторожева
Вопрос:

Почему мне с периодичностью раз в полгода начинаются звонки и различные смс от всех мыслимых и немыслимых МФО? Я ни где не оставляла никаких заявок! Где они взяли мои данные и как прекратить эти звонки, они мешают мне работать, мешают жить! Сегодня за утро одна контора мне позвонила 3 раза! И 2 последних в течении 5 минут! Куда обратиться с жалобой чтобы это прекратилось?!
Сегодня мне звонили компании МигКредит, Центр Займов, еще какие то кредитные брокеры и черт знает кто еще! Начиная с 10 утра получила 28 звонков! Смс мне идут бесконечно! Еще раз! Я НИГДЕ НЕ ОСТАВЛЯЛА ЗАЯВОК!

постоянный адрес
Анастасия Шестакова (Новосибирск) 27.06.2018 09:11
Ответ:

Добрый день! Согласно 152-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ это нарушение Ваших прав.

Обращение граждан по поводу нарушений обработки персональных данных рассматривает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Ссылка на форму запроса онлайн: www.rsoc.ru/treatments/ask-question/

Рекомендуем Вам обратиться с заявлением в данный орган.

Анна Сторожева

Горячая линия с 21.05.2018 просмотрена 12 914 раз