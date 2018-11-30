На ваши вопросы отвечают эксперты компании CarMoney

Добрый день,

С учетом отсутствия общих и индивидуальных условий договора займа, а также указание на наименование кредитора, представленная Вами в обращении информация недостаточна для полноценного юридического анализа и предоставления корректного ответа по описываемой Вами ситуации. Однако с учетом предположения, что оформление займа Вами было осуществлено в ООО МФК «Кредит 911», сообщаем, что согласно Общим условиям договора потребительского займа «ОНЛАЙН», утв. Приказом № 22/6/18 от 22.06.2018 г. Генерального директора ООО МФК «Кредит 911» (далее — Общие условия), к Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в графике платежей по Договору займа. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга, и/или уплаты процентов или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком Договора займа «ОНЛАЙН», Кредитор не применяет к Заемщику никаких штрафных санкций в виде неустойки (штрафа, пени), а равно требования о досрочном возврате оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами».

Таким образом, в случае просрочки платежа и ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа, Кредитор обязан не начислять штрафные санкции.

Согласно тем же Общим условиям, Кредитор не обязывает Заемщика к заключению каких-либо договоров или к обязательному получению Заемщиком каких-либо иных услуг в связи с договором займа, помимо самого договора займа.

Таким образом, начисление процентов, комиссий либо штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, необоснованно. Вы имеет право обратиться с жалобой в Банк России либо непосредственно в ООО МФК «Кредит 911» с письменной жалобой.