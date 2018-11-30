На ваши вопросы отвечают эксперты компании CarMoney

|Вопрос:
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Оформляла займ в cr911 26.10.2018. Внесла первый платеж вовремя, второй опоздала внести и начислили как они говорят за каждый день причем процент как у них написано за услугу в размере 2% за каждый день от суммы основного долга. Согласно их общим условиям я могу отказаться от данной услуги так как она не обязательна, на что девушка мне сказала когда я 30.11.2018 пришла в отделение в г. Москве, что отказаться от нее я не смогу. Причем данное доп соглашение они на руки не дали. Далее я внесла только часть суммы от той которой она насчитала, т. е чуть больше платежа по графику, на что девушка сказала ни как не обосновав что этой суммы не хватит, а спишется сначала это комиссия, а потом проценты и кредит, и опять мне будут начислять эту комиссию каждый день. На каком основании они имеют права списывать данную комиссию в первую очередь и почему они отказывают мне принять заявление об отмене данной комиссии когда она является не обязательной. Буду жаловаться в ЦБ РФ
|Ответ:
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Добрый день,
С учетом отсутствия общих и индивидуальных условий договора займа, а также указание на наименование кредитора, представленная Вами в обращении информация недостаточна для полноценного юридического анализа и предоставления корректного ответа по описываемой Вами ситуации. Однако с учетом предположения, что оформление займа Вами было осуществлено в ООО МФК «Кредит 911», сообщаем, что согласно Общим условиям договора потребительского займа «ОНЛАЙН», утв. Приказом № 22/6/18 от 22.06.2018 г. Генерального директора ООО МФК «Кредит 911» (далее — Общие условия), к Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в графике платежей по Договору займа. При нарушении Заемщиком сроков возврата основной суммы долга, и/или уплаты процентов или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком Договора займа «ОНЛАЙН», Кредитор не применяет к Заемщику никаких штрафных санкций в виде неустойки (штрафа, пени), а равно требования о досрочном возврате оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися процентами».
Таким образом, в случае просрочки платежа и ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа, Кредитор обязан не начислять штрафные санкции.
Согласно тем же Общим условиям, Кредитор не обязывает Заемщика к заключению каких-либо договоров или к обязательному получению Заемщиком каких-либо иных услуг в связи с договором займа, помимо самого договора займа.
Таким образом, начисление процентов, комиссий либо штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, необоснованно. Вы имеет право обратиться с жалобой в Банк России либо непосредственно в ООО МФК «Кредит 911» с письменной жалобой.
|Вопрос:
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Здравствуйте. На мой стационарный телефон поступают звонки от неизвестного мне банка о погашении задолженности. По номеру телефона, предложенном в сообщении, никакой информации не дают. Банк Мфо Манимен. Я даже такой не знаю. Можете помочь в данной ситуации? Куда мне обратиться?
|Ответ:
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Если лицо не оформляло заем в ООО Микрофинансовая компания «Мани Мен» (адрес сайта: https://moneyman.ru), но на его телефон поступают звонки автоинформатора, либо лиц занимающихся взысканием просроченной задолженности, необходимо обратиться в службу поддержки ООО МФК «Мани Мен», написав письмо/жалобу на адрес support@moneyman.ru. В письме необходимо указать полный номер телефона с кодом города, на который поступают звонки, а также тему сообщения Звонки автоинформатора либо лиц занимающихся вызсканием просроченной задолженности, а также указать что заем в указанной компании не оформлялся. Специалисты ООО МФК «Мани Мен» обязаны проверить информацию и сообщить о результатах в течение 12 рабочих дней. Также возможно направить жалобу/обращение с подробным пояснением обстоятельств на почтовый адрес ООО МФК «Мани Мен»: 121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
При отсутствии ответа в указанные сроки, необходимо обратиться в жалобой в Саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 540.
|Вопрос:
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Добрый день! Мною был приобретён Займ в МФО ‘Мила Денежка’ в связи с трудностями мною он закрыт не был. А со стороны МФО были переуступлены права требования в КА Центавр.С их стороны было подано исковое производство на основания которого долг был полностью закрыт перед ФССП. С сайта приставов информация о долге снята. При запросе в БКИ долг отображается как не погашеный уже 2 месяца после закрытия полностью. Подскажите куда обратится что бы информация была скорректирована в БКИ. Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день,
Вам следует обратиться либо в КА «Центавр» с письменным запросом о подтверждении предоставления корректных сведений в Бюро кредитных историй по закрытию договора микрозайма, а также дополнительном информировании Вас о том, в каком бюро кредитных историй храниться ваша кредитная история, либо получить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных историй хранится Ваша кредитная история.
После определения Бюро кредитной истории, в котором хранится Ваша кредитная история, на основании ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», Вы вправе полностью либо частично оспорить информацию, содержащуюся в Вещей кредитной истории, подав в бюро кредитных историй, в котором хранится указанная кредитная история, заявление о внесении изменений и (или) дополнений в эту кредитную историю.
Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования кредитной истории (КА Центавр либо МФО «Мила Денежка»). В случае, если у Вас указаны в заявлении причины, в том числе обстоятельства, угрожающие причинением Вам вреда жизни или здоровью, для получения соответствующей информации в более короткий срок, бюро кредитных историй проводит проверку в указанный Вами срок. На время проведения такой проверки в кредитной истории делается соответствующая пометка.
Источник формирования кредитной истории (КА «Центавр» либо МФО «Мила Денежка») обязано в течение 14 дней со дня получения запроса бюро кредитных историй, а в случае наличия у Вас обоснованных причин для получения такой информации в более короткий срок — в срок, указанный бюро кредитных историй, представить в письменной форме в бюро кредитных историй информацию, подтверждающую достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые Вами, либо исправить Вашу кредитную историю в оспариваемой части, направив соответствующие достоверные сведения или просьбу об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Брала кредит в мфо, сложилась трудная ситуация на данный момент у меня просрочка. Сегодня позвонили с одного номера и начали оскорблять, говорить что в соцсетях отправят Сообщения с моим фото и долгом. Также сказали что не дадут покоя моим близким и работодателю, что у них будут большие проблемы, создадут невыносимые условия. Спросила можно ли пойти на встречу, на что мне ответили либо сегодня оплата либо завтра начинаем вышеперечисленные действия. С другого номера мне пишет тот же сотрудник в Вотсапе и также мне пишет какие начнутся действия. Подскажите пожалуйста, как мне быть. И имеют ли право так делать данные организации?
|Ответ:
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Добрый день,
В описанной Вами ситуации защиту Ваших прав должны обеспечивать требования федерального закона № 230-ФЗ и службы судебных приставов, которые, в силу указанного закона, рассматривают обращения граждан по данным фактам и принимают соответствующие меры. Вам следует обратиться с жалобой в ближайший отдел службы судебных приставов.
|Вопрос:
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Здравствуйте скажите пожалуйста после пользования займов в мфо и их погашения возможно получить кредит в банке. Читала что после мфо не один банк нн одобряет кредит
|Ответ:
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Добрый день,
Наличие погашенных обязательств перед микрофинансовыми организациями не может служить основанием для отказа в предоставлении банковского кредита.
Вместе с тем, при принятии решения банк оценивает платежеспособность клиента с учетом текущих долговых нагрузок и его платежной дисциплины. При этом банк может руководствоваться имеющимися ранее займами и кредитами, получая информацию в бюро кредитных историй. Во всяком случае банк вправе отказать в предоставлении кредита, независимо от того, сформирована у вас кредитная история или нет.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
Следует обратиться в БКИ с требованием исправления кредитной истории, в указанной заемщиком части, и предоставления сведений по такому исправлению. БКИ в течение 30 дней (ст. 8 ФЗ-218 «О кредитных историях») решает этот вопрос, а именно обязано запросить у МФО информацию по данному заемщику. МФО в течение 14 дней обязана предоставить сведения в БКИ, после чего БКИ проводит сверку данных представленных в МФО с данными отраженными в КИ. При наличии неточностей изменяют данные в КИ, о чем в последующем уведомляют заемщика.
|Вопрос:
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Я ХОЧУ ДОСРОЧНО ЗАКРЫТЬ ЗАЙМ. ПО ДОГОВОРУ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ. ПРИ ПОГАШЕНИИ МФО ДЕЛАЕТ РАСЧЕТ ЗАКРЫТИЯ ТОЛЬКО НА 13.11 И РАСЧИТЫВАЕТ ПРОЦЕНТЫ ЕЩЕ ПЛАТИТЬ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ
|Ответ:
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Добрый день,
В целях решения вопроса рекомендуем обратиться к вашему кредитору. Условия досрочного погашения займа должны быть предусмотрены в договоре займа.
|Вопрос:
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Как проверить кредитную историю? Помогите не могу!
|Ответ:
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Добрый день,
Вам необходимо обратиться с запросом в бюро кредитных историй с просьбой о выдаче кредитного отчета (Основание: пп. 2, п. 1, ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»).
Как правило на сайтах бюро кредитных историй имеются форма запроса и описание процедуры подачи запроса.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Извините, пожалуйста, я обращаюсь конечно не по вашей компании, но может быть вы посоветуете, куда мне обратиться по своей проблеме. Банки ру всегда помогали мне в решении моих проблем, но у меня не получается отправить им письмо, потому что не могу указать в отзыве, от какого банка работает МФО «Деньги в руки». Поэтому обращаюсь к вам, может вы подскажете, куда обратиться. У нас вообще ужасная ситуация по чужому долгу. Подскажите, пожалуйста, куда пожаловаться, написать заявление на коллекторов микро-финансовой организации «Деньги в руки». Они почти каждый день, в течение недели досаждают своими звонками моего сына по чужому долгу какого-то Прокудина Михаила Васильевича, взявшего у этой организации деньги, которого ни мой сын, ни я не знаем вообще. Прокудин якобы коллега моего сына, а сына они называют Лопыревым Василием, хотя моего сына зовут Рустам. На все разъяснения моего сына, что он знать не знает этого человека, и откуда у них его номер телефона, они слушать ничего не хотят и хамят, а сегодня какой-то Евгений Владимирович вообще перешел к угрозам и оскорблениям меня, его матери, сообщив сыну, что они приедут ко мне с разборками. Сын все разговоры с ними записывал, о чем их уведомлял, эти записи он переправил и мне. Звонили по телефонам: 89176185795 — МТС Ульяновская область, когда сын сказал, что вычислил регион откуда они звонят, то сегодня позвонил человек, который назвал себя Евгением Владимировичем, с угрозами с номера 89384920650 — Мегафон Краснодарский край. Я конечно же завтра обращусь в правоохранительные органы с заявлением. Прошу помочь вас решить эту ужасную и неприятную проблему. С уважением, Миля.
|Ответ:
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Добрый день,
Помимо обращения в правоохранительные органы, предлагаем Вам обратиться в Банк России (как органу надзора за деятельностью микрофинансовых организаций) с жалобой на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы (к жалобе предлагаем приложить материалы, подтверждающие угрозы и оскорбления (копии сообщений, аудиозаписи и т. д.)).
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день.
К сожалению, мы не располагаем информацией, куда подавать заявление супруги о её несогласии с выдачей кредитов или займов своему супругу.
Вместе с тем, следует отметить, что если заемщик неоднократно получал кредиты или займы и не возвращал их в установленные договорами сроки, то «кредитная история» данного заемщика является «негативной» и вероятность выдачи новых кредитов или займов существенно снижается.
|Вопрос:
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Куда мне обратиться? Взяла в мфо конга займ и просрочила. Сотрудники данной организации угрожают жизни ребенка, оскорбляют меня, нецензурными словами. Скриншот их сообщений сделала. Я платить не отказываюсь. Но пока так получилось что не могу. Но и им никто права не давал угрожать оскорблять
|Ответ:
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Добрый день.
В соответствии с требованиями пп. 2 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2018 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.
Из Ваших пояснений следует, что обращаются в Ваш адрес сотрудники микрофинансовой организации.
В соответствии с требованиями ст. 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за микрофинансовыми организациями.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам обратиться в Банк России с жалобой на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы (к жалобе предлагаем приложить материалы, подтверждающие угрозы в Ваш адрес (копии сообщений, аудиозаписи и т. д.)).
|Вопрос:
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Добрый вечер. 26.07.2018 г. мною был совершён перевод денежных средств онлайн через сайт «Золотая Корона. Погашение кредитов», но вместо МФО Moneyman, по невнимательности, перевела в Мастер Мани МКК (060833128), в сумме 13089.04 руб. Обнаружила только тогда, когда пришло напоминание об оплате 04.08. и то после переговоров с организацией. Теперь не могу вернуть деньги. В офис данной организации Мастер Мани (теперь это МКК «Матрёшка»), я приехала 13.08 и написала заявление на имя руководителя кредитного департамента ООО МКК «Матрёшка» Камышовой К. А. Ответа не было пока сама не позвонила и мне молодой человек в хамской форме заявил о том, что сама виновата надо смотреть куда отправляешь. На просьбу предоставить контакты банка или бухгалтерии трубку бросили. 17.08. опять позвонила с вопросом о возврате моих денег, теперь уже мне опять предлагалось приехать в офис и выяснять всё там(менеджеры в офисе предлагали всё выяснять по горячей линии). Вообщем, замкнутый круг. Как же мне вернуть деньги, ведь приближается очередная оплата? А меня в этой, так называемой «Матрёшке» опять посылают из одной точки в другую совершенно неадекватные и хамовитые особи. Есть ли на них управа или нет? Ксерокопию чека по онлайн оплате я им отправляла по Эл. почте ещё 03.08. и отксерокопировала своё заявление у них в офисе. Как можно разрешить данную ситуацию?
|Ответ:
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Добрый день,
Из Ваших пояснений следует, что Вы уже обратились в указанную Вами микрофинансовую организацию с требованием о возврате суммы ошибочно перечисленных Вами денежных средств и не получили ответа.
Учитывая данное обстоятельство, предлагаем Вам:
— обратиться с жалобой в Банк России (как органу надзора за деятельностью микрофинансовых организаций) на сотрудников указанной Вами микрофинансовой организации, действия которых нарушают Ваши права и законные интересы;
— обратиться в суд с исковым требованием обязать данную микрофинансовую организацию вернуть ошибочно перечисленные Вами денежные средства.
|Вопрос:
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Моя мать пенсионерка 69 лет набрала 4 кредита в микрофинансовых организациях. И абсолютно безответственно их потратила. Отдавать нечем, кроме пенсии. Вопрос: какие санкции могут быть к ней применены, как остановить проценты и можно ли внести ее в черный список МФО, чтобы кредиты ей не выдавались.
|Ответ:
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Добрый день,
Учитывая, что заемщик неоднократно оформлял займы, которые не были возвращены, сформировалась негативная кредитная история. Данный факт с учётом пенсионного возраста заемщика в будущем повлияет на решение потенциального кредитора о выдаче микрозайма. Таким образом, вероятность выдачи последующих микрозаймов — невелика, заемщик уже находится в «черном списке».
Что касается остановки начисления процентов, данный вопрос следует решать с Кредитором, посредством направления письменного заявления с приложением документов, подтверждающих доводы, изложенные в заявлении заемщика. Учитывая сложившуюся практику и экономическую нецелесообразность остановки начисления процентов для Кредитора, возможность остановки начисления процентов — маловероятна.
Если Кредитор обратится в судебные органы с заявлением о взыскании долга по договору микрозайма, санкции в виде начисления пени (неустойки) возможно снизить, в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ. После вступления решения суда в законную силу, судебный пристав-исполнитель производит опись имущества должника (при наличии), арест банковских счетов. Далее производится списание денежных средств не более 50% от ежемесячного дохода должника (в данном случае с пенсии). Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
|Вопрос:
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Брал кредит на 15.000 рублей в МФО «Эйр-Лоранс» (она же kviku) по онлайн заявке. Займ одобрили, выдали переводом на карту до ноября 2018 года. Хочу закрыть досрочно прямо сейчас.
|Ответ:
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Добрый день!
Порядок реструктуризации и указан в разделе «Порядок возврата (погашения) займа (кредита)». Сроки проведения расчетов также закреплены условиями договоров. Вам необходимо подробно изучить данные раздели и следовать им. После оплаты займа с процентами, не забудьте запросить в МФО Эйр-Лоранс справку о закрытии Вашего кредитного счета.
|Вопрос:
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Почему мне с периодичностью раз в полгода начинаются звонки и различные смс от всех мыслимых и немыслимых МФО? Я ни где не оставляла никаких заявок! Где они взяли мои данные и как прекратить эти звонки, они мешают мне работать, мешают жить! Сегодня за утро одна контора мне позвонила 3 раза! И 2 последних в течении 5 минут! Куда обратиться с жалобой чтобы это прекратилось?!
|Ответ:
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Добрый день! Согласно 152-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ это нарушение Ваших прав.
Обращение граждан по поводу нарушений обработки персональных данных рассматривает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Горячая линия с 21.05.2018 просмотрена 12 914 раз