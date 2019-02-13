На ваши вопросы отвечает эксперт банка Открытие

|Вопрос:
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Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько дней рассматривается заявка на ипотеку? Заявку оформляла Авчухова Светлана Михайловна 16.06.1986 г.р. в г. Пскове 01 февраля 2019 года, на сегодняшний день ответа нет. Как долго ждать?
|Вопрос:
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Уважаемый банк!
Это такая позиция банка не отвечать на конкретные вопросы которые задаются? Я дублировал свой запрос ранее что бы получить разъяснения. Отписка получена - это был технический сбой. Обратите внимание, что в запросе были и дополнительные запросы.
Как вам стали доступны мои данные?
Что бы сделать запрос в БКИ на конкретное физ. лицо, полагаю нужно знать его данные (ФИО, дату рождения, паспортные данные и т. д.)?
Перед тем как запросить данные в других бюро хочу уточнить у вас в какие бюро еще банк делал такие запросы вызванные «техническим сбоем» и когда?
Ваши искренние извинения приняты. Прошу не пишите про технический сбой, прошу ответить на конкретные вопросы.
Вопрос:
Добрый вечер! в своем запросе от 11.02.2019 23:21. Я сообщал о том, что в выписке из БКИ Эквифакс были обнаружены запросы от вашего банка. Вы сообщаете, что банком по ошибке были сделаны запросы. Что бы сделать запрос на конкретное физ. лицо, полагаю нужно знать его данные (ФИО, дату рождения, паспортные данные и т. д.)? Повторюсь, вашим клиентом не являлся никогда и свои данные не предоставлял банку. Мой вопрос о том, каким образом банку стали известны мои персональные данные остался без ответа. Надеюсь в этот раз получу ответ. Извинения это хорошо! Однако получается банк допустил ошибку, а если человек желает сам разберется если захочет. И это только в одном бюро я проверил информацию. Перед тем как запросить данные в других бюро хочу уточнить у вас в какие бюро еще банк делал такие запросы вызванные «техническим сбоем» и когда?
постоянный адрес
ache1987 (Г. Пенза) 12.02.2019 21:25
Ответ:
Добрый день.
Эта ситуация является следствием произошедшей технической ошибки.
Приносим искренние извинения за возникшие неудобства.
Надеемся на понимание.
С уважением,
Банк «Открытие»
Наталья Смирнова[B]
|Вопрос:
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Ранее, по ID 10854659, я ответил на ваш запрос по ФИО и дате рождения, Вы ответили, что исключили меня из списка рассылок, и это была ошибка. Но подскажите, кто теперь исправит кредитную историю в ЗАО «ОКБ», куда на протяжении не одного года как оказалось(повторяюсь) присылалось,что у меня просрочка по выплатам по кредитной карте 3 рубля,которую я не брал.
|Ответ:
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Добрый день.
Мы проверим предоставленную вами информацию и по результату вас проинформируем в рамках вашего запроса 10854659.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Я закрыл в банке кредит в декабре 2017, после этого жил спокойно и в январе 2019 решил взять ипотеку. Все банки отказали, хотя ЗП больше 100 тыс и никогда не было просрочек.Пришлось сделать отчет БКИ ( заплатил 600 рублей) и в отчете висит просрочка с декабря 2018 ( хотя кредит закрыт в декабре 2017).... вот так банк меня подставил и при том очень серьезно, цены на квартиры уже выросли, а проблема остается. Дальше приехал сегодня от в отделение и мне дали справку, что на 14.02.2019 ( хотя сегодня 13.02.2019) никаких просрочек нет+ написали заявление на корректировку БКИ. Я попросил справки, что никаких просрочек не было, так как в некоторых банках решения принимаются не скориннгом, а андеррайтерами.но таких справок мне не дали, мол нет шаблонов... Уважаемые сотрудники банка, вы меня сделали неплательщиков, я потерял деньги за резерв квартиры 30 тысяч, стоимость квартиры выросла на 400 тысяч....и что будет дальше и когда я стану снова привлекательным для банка клиентом не понятно...Я искренне считаю. что такого сотрудника нужно уволить, а банк несет очень большие репутационные потери...А для меня эта проблема затянется судя по всему надолго.....
|Вопрос:
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В продолжение вопроса 10854946
|Ответ:
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Добрый день.
Ответ предоставлен в рамках вашего отзыва в НР 10236362.
С уважением,
|Вопрос:
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Прочитайте отзыв и ответьте, какие КОНКРЕТНЫЕ меры руководством банка будут приняты?
|Ответ:
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Добрый день.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Ответ будет предоставлен в рамках вашего отзыва в НР.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Нам нужно немного времени, чтобы уточнить информацию по описанной вами ситуации. Скоро вернёмся с комментариями.
С уважением,
Банк «Открытие»
|Вопрос:
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Прошу предоставить формулу, по которой рассчитывается сумма процентных платежей за месяц.
|Ответ:
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Добрый день.
Мы готовы рассмотреть вашу ситуацию в индивидуальном порядке. Если вы считаете, что по ряду транзакций или за какой-то отрезок времени проценты вам начислялись неверно, то подробно опишите такие события и отправьте нам на адрес: hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10855067)«
С уважением,
|Вопрос:
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В продолжение вопроса 10854788:
|Ответ:
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Добрый день.
В таком случае можете попробовать подать новую заявку через некоторое время. Решение банка может измениться.
Надеемся на понимание.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Ответ будет предоставлен в рамках вашего обращения 10853671.
С уважением,
|Вопрос:
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В продолжение вопроса от 13.02.2019 14:08:
|Ответ:
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Добрый день.
Дело в том, что программа внутреннего рефинансирования не распространяется на кредитные карты банка «Открытие». Её условия этого, к сожалению, не позволяют.
Использовать новую карту, для оплаты долга по старой можно, но не обязательно. % будет не выше чем за покупки, в случае выполнения условий льготного периода проценты вообще не начисляются. Если условия не выполнены то ставка фиксирована на любую трату, её размер указан в договоре.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день.
В вашем случае можем вам предложить оформить заявку на новую кредитную карту нашего банка. Это можно сделать в офисе или дистанционно, пройдя по ссылке: https://www.open.ru/credit_cards?from=main_menu
По действующему договору на кредитную карту, к сожалению, процентная ставка не может быть изменена.
С уважением,
|Вопрос:
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Это было написано после прочтения вашего ответа! Вот такая ситуация.
|Ответ:
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О каком из ответов идёт речь? Ваш комментарий отправьте на адрес hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10854713)».
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Как я понял с января 2019 г. произошло слияние «Открытие» и «Бинбанк». Вопрос такой. У меня откуда то «висит задолженность в «Бинбанке» всего 3 рубля!!!!! и неск. лет. Недавно только узнал. Кредит я там не брал. Пеня не растет, просто каждый месяц приходит в ОКБ, то что я должен 3 р. за что то, и висит, что это кредитная карта (кредитную карту не брал). Как мне поступать в данном случае, ну или хотя бы дайте реквизиты, куда бы я мог через интернет банкинг сбербанка онлайн погасить этих три рубля, изза чего кредитная история ужасно попорчена. Когда в выписке из ОКБ смотришь, что за кредитная карта такая, пишут, что везде по нулям, и даже не пишется ни сумма, ничего вообще. Как дальше действовать, подскажите?
|Ответ:
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Добрый день.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Мы уточним информацию по описанной вами ситуации и вернёмся с комментариями в ближайшее время.
Если будет выявлен факт отправки неверной информации в БКИ, то мы это исправим.
Надеемся на понимание.
С уважением,
|Вопрос:
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Почему вы допускает возможность использования разных форматов значений в платежах интернет-банка и приложения?
|Ответ:
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Добрый день.
Пожалуйста, опишите ситуацию подробнее. Ваш комментарий отправьте на адрес hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10853904)».
С уважением,
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