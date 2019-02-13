Вход

Открытие: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами банка Открытие. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к банку Открытие, будут удаляться.
информация о банке «Банк «ФК Открытие»»

На ваши вопросы отвечает эксперт банка Открытие

Наталья Смирнова
Наталья Смирнова
старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие»
информация об эксперте
Задать вопрос
категории вопросов
все Ипотека 3 Другое 1 Обслуживание в банке 1
Вопрос:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько дней рассматривается заявка на ипотеку? Заявку оформляла Авчухова Светлана Михайловна 16.06.1986 г.р. в г. Пскове 01 февраля 2019 года, на сегодняшний день ответа нет. Как долго ждать?
постоянный адрес
89602228645 (Псков.) 13.02.2019 22:55
Вопрос:
Уважаемый банк!
Это такая позиция банка не отвечать на конкретные вопросы которые задаются? Я дублировал свой запрос ранее что бы получить разъяснения. Отписка получена - это был технический сбой. Обратите внимание, что в запросе были и дополнительные запросы.
Как вам стали доступны мои данные?
Что бы сделать запрос в БКИ на конкретное физ. лицо, полагаю нужно знать его данные (ФИО, дату рождения, паспортные данные и т. д.)?
Перед тем как запросить данные в других бюро хочу уточнить у вас в какие бюро еще банк делал такие запросы вызванные «техническим сбоем» и когда?

Ваши искренние извинения приняты. Прошу не пишите про технический сбой, прошу ответить на конкретные вопросы.

Вопрос:
Добрый вечер! в своем запросе от 11.02.2019 23:21. Я сообщал о том, что в выписке из БКИ Эквифакс были обнаружены запросы от вашего банка. Вы сообщаете, что банком по ошибке были сделаны запросы. Что бы сделать запрос на конкретное физ. лицо, полагаю нужно знать его данные (ФИО, дату рождения, паспортные данные и т. д.)? Повторюсь, вашим клиентом не являлся никогда и свои данные не предоставлял банку. Мой вопрос о том, каким образом банку стали известны мои персональные данные остался без ответа. Надеюсь в этот раз получу ответ. Извинения это хорошо! Однако получается банк допустил ошибку, а если человек желает сам разберется если захочет. И это только в одном бюро я проверил информацию. Перед тем как запросить данные в других бюро хочу уточнить у вас в какие бюро еще банк делал такие запросы вызванные «техническим сбоем» и когда?

постоянный адрес
ache1987 (Г. Пенза) 12.02.2019 21:25
Ответ:
Добрый день.

Эта ситуация является следствием произошедшей технической ошибки.

Приносим искренние извинения за возникшие неудобства.

Надеемся на понимание.

С уважением,
Банк «Открытие»

Наталья Смирнова[B]
постоянный адрес
ache1987 (Г. Пенза) 13.02.2019 21:01
Вопрос:

Ранее, по ID 10854659, я ответил на ваш запрос по ФИО и дате рождения, Вы ответили, что исключили меня из списка рассылок, и это была ошибка. Но подскажите, кто теперь исправит кредитную историю в ЗАО «ОКБ», куда на протяжении не одного года как оказалось(повторяюсь) присылалось,что у меня просрочка по выплатам по кредитной карте 3 рубля,которую я не брал.
Рейтинг кредитный из-за каждого месяца непонятной «просрочки» равен 1!!! Банк «ОТКРЫТИЕ» же может дать официальный ответ в ЗАО «ОКБ», чтобы они убрали «висящую задолженность» вообще?! ПОхожая ситуация была с банком «ТРАСТ», кредитную историю почистили. Как мне действовать дальше, подскажите?НУЖНО убрать эту задолженность из кредитной истории вообще, а на данный момент она «висит» как активная с кучей на неск лет просрочек.

постоянный адрес
pavelstep (Сургут) 13.02.2019 16:45
Ответ:

Добрый день.

Мы проверим предоставленную вами информацию и по результату вас проинформируем в рамках вашего запроса 10854659. 

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:
Добрый день. Я закрыл в банке кредит в декабре 2017, после этого жил спокойно и в январе 2019 решил взять ипотеку. Все банки отказали, хотя ЗП больше 100 тыс и никогда не было просрочек.Пришлось сделать отчет БКИ ( заплатил 600 рублей) и в отчете висит просрочка с декабря 2018 ( хотя кредит закрыт в декабре 2017).... вот так банк меня подставил и при том очень серьезно, цены на квартиры уже выросли, а проблема остается. Дальше приехал сегодня от в отделение и мне дали справку, что на 14.02.2019 ( хотя сегодня 13.02.2019) никаких просрочек нет+ написали заявление на корректировку БКИ. Я попросил справки, что никаких просрочек не было, так как в некоторых банках решения принимаются не скориннгом, а андеррайтерами.но таких справок мне не дали, мол нет шаблонов... Уважаемые сотрудники банка, вы меня сделали неплательщиков, я потерял деньги за резерв квартиры 30 тысяч, стоимость квартиры выросла на 400 тысяч....и что будет дальше и когда я стану снова привлекательным для банка клиентом не понятно...Я искренне считаю. что такого сотрудника нужно уволить, а банк несет очень большие репутационные потери...А для меня эта проблема затянется судя по всему надолго.....
постоянный адрес
artemovden1990 (Санкт-Петербург) 13.02.2019 16:40
Вопрос:

В продолжение вопроса 10854946
Как гласит заголовок данной страницы:
«На ваши вопросы старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие»»
Теперь понятно откуда такая «клиентоориентированность» банка. Если даже руководство отвечает в таком ключе, что же говорить о рядовых сотрудниках.
По вопросам озвученных ранее будет подано заявление в суд: а именно о кабальных условиях договора.

При такой ставке, ваш «замечательный» банк, еще умудряется неверно считать проценты.
Все начисления будут оспорены в суде!

постоянный адрес
niko1as (Нижний Новгород) 13.02.2019 16:21
Ответ:

Добрый день.

Ответ предоставлен в рамках вашего отзыва в НР 10236362.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Прочитайте отзыв и ответьте, какие КОНКРЕТНЫЕ меры руководством банка будут приняты?
Просто ужасный сервис. В банке Открытие, в г. Казань, в августе 2018 года я стал оформлять военную ипотеку. Начну с того, что за мной закрепили менеджера, его зовут Артём. Так вот, каждый раз как я звонил ему по какому либо вопросу, всегда слышал — подождите, я уточню информацию, и не кладя трубку спрашивал у своих коллег ответы на мои вопросы, а потом итак уже услышенное мной мне же и пересказывал, человек крайне не компетентный и зачем он там нужен, не знаю, скажу лишь одно, он только вредит клиентам банка и самому банку, в котором работает, пользы от него НОЛЬ!!!!!!
Дальше, было ещё интереснее, после того, как я понял, что с Артёмом мы на сделку по ипотеке не выйдем, мне дали контакты другой сотрудницы, и она уже несколько раз меня консультировать по телефону, НО, потом она ушла в декрет)))))
И угадайте, что же было дальше, данная сотрудница «передала» меня другому человеку, уже третьему!!!!!!!!
Третий сотрудник — это Оксана, фамилия Эдигер, которая продолжила меня курировать.
Оформлял я военную ипотеку и срок действия свидетельства уже истекал, все про это знали, но всем наверное было все равно, так как после оформления части документов их должны были отправить в центральный офис банка из Казани в Москву, Но почему то не отправляли!!!!
Когда проходила оценка квартиры Артём сказал риэлтору, который подчёркиваю представлял интересы продавца, а не мои, что документы по оценке понадобятся на подписании договора, риэлтор уехал из города, и вдруг через 1 день риэлтору позвонил Артём и сказал что документы по оценке нужны сейчас!!!!!!! И стал обвинять риэлтора, что тот всё напутал, а Артём его предупреждал))))
После того как центральный офис рассмотрел документы и переслал их в Казань, меня пригласили в отделение банка в г. Казань на подписание кредитного договора и сотрудница о которой я уже говорил — Оксана Эдигер, заверила меня что сразу же после подписания договора, его экспресс почтой отправят в Росвоенипотеку в Москву (так как я оформлял именно военную ипотеку).
На мою просьбу пригласить Артёма, чтобы я посмотрел ему в глаза Оксана Эдигер сказала что Артём не может подойти, на просьбу пригласить хоть кого то из руководства, Оксана ответила что никого нет, а когда я стал возмущаться, сказала мне, цитирую: «давайте я спрыгну из окна, всем тяжело, у нас мало сотрудников и мы все не справляемся»!!!!!!
Вернёмся к документам. На самом деле, когда я всё подписал, и меня заверели, что сегодня же документы будут отправлены в Росвоенипотеку курьером, на календаре была среда, а почту курьером казанское отделение банка Открытие отправляет в Москву во вторник и в пятницу, и мои документы добросовестно лежали. Выяснилось это тогда, когда я сам решил контролировать отправку документов и позвонил на следующий день в Росвоенипотеку в Москву, документы туда не поступали, когда я позвонил ещё раз, на следующий день, в пятницу, в Росвоенипотеке мне уже ответили, цитирую: «ваш банк наверное отправил документы на конной повозке из Казани в Москву, а не экспресс почтой».
После этого я позвонил Оксане Эдигер и попросил, чтоб она мне выслала трекер, для отслеживания, на что она сказала, что в течении 30 минут сделает это. ВНИМАНИЕ!!!! ЧЕРЕЗ 30 минут чуда не произошло. А когда через час я сам стал звонить Оксане, она просто не брала трубку, и так несколько раз.
В итоге через 2 часа мне все таки пришёл номер трекер от Осканы в сообщении и ВСЁ!!!
ОНА ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЗВОНИЛА, Я УЖЕ НЕ ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕЗВОНИТЬ И ИЗВИНИТЬСЯ, А ХОТЯ БЫ ПРОСТО ПЕРЕЗВОНИТЬ, ЕСЛИ В БАНК ЗВОНИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИЕНТ!!!
ДАННЫЙ ФАКТ МНОГОЕ ГОВОРИТ О КУЛЬТУРЕ И ОТНОШЕНИИ К КЛИЕНТАМ СОТРУДНИКОВ БАНКА ОТКРЫТИЕ!!!!
Дальше было ещё интереснее, по трекеру я узнал, что мои документы были переданы курьеру в пятницу, а не в среду как заверяла Оксана Эдигер. Когда я ей позвонил снова и стал возмущаться, она ответила что занимает такую должность, что её КОМПЕТЕНЦИЮ И ОБЯЗАННОСТИ НЕ ВХОДИТ ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРАМ, а документы мои она отдала в среду другому сотруднику, считаю наверное по её мнению ничтожному работнику банка, бедному и несчастному, который в свою очередь и передал документы курьеру.
На этом мои злоключения с банком не закончились.
Когда документы всё таки пришли в Москву в Росвоенипотеку, я стал мониторить их статус. Все время они были на рассмотрении, а спустя три дня статус обновился и было написано, что документы оформлены с ошибками, В КРЕИТНОМ ДОГОВОРЕ НЕ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ В ПОКУПАЕМОЙ МНОЮ КВАРТИРЕ!!!!!!!
КАААААААК, НУ ПРОСТО КААААК СОТРУДНИКИ БАНКА ОТКРЫТИЕ ОФОРМЛЯЛИ ЭТОТ ДОГОВОР??????!!!!!!!
После моего звонка всё той же Оксане Эдигер она заверила меня, что документы будут исправлены, и направлены вновь в Росвоенипотеку.
После того, как повторно отправленные банком документы рассмотрела Росвоенипотека и направила в г. Казань в банк Открытие я встретился в банке с собственницой квартиры и риэлтором с её стороны, в банке с нами стала работать не Оксана Эдигер, а уже новая сотрудница, не запомнил её имени и фамилии. ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕЛОВЕК С НАЧАЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ!!!!!!
После того, как сотрудница банка все проверила и выдала нам документы, мы поехали в Росреестр чтобы сдать документы на регистрацию сделки.
Росреестр принял документы и как и положено через 10 дней мы приехали за ними, НО, чуда как всегда не произошла, в Росеестре нам ответили, что со стороны банка не хватает документа. Когда мы снова все приехали в банк и стали высказывать возмущение той сотруднице, которая была уже четвёртой от банка при оформлении документов и говорить почему банк выдал нам не все документы, данная сотрудница просто встала и ушла из кабинета!!!!!!!!!
Она ушла и просто не вернулась!!!!!
После того, как я, собственница квартиры и риэлтор вышли из кабинета в пустой коридор и стали поднимать крик и возмущаться, так как нас просто бросили в банке одних, на крик вышла другая сотрудница банка, предложила пройти в кабинет и всё эрегулировать.
С того момента она уже стала везти сделку, зовут её если не ошибаюсь Анастасия, именно она довела оформление сделки до конца, а остальные сотрудники просто самоустранились.
С недостающими документами мы вновь обратились в Росреестр, сделка была зарегистрирована, документы проверены и я думал что на этом мои мучения закончились, но это оказалось не так…
Уже с зарегистрированными документами мы приехали в банк, я подписал договор страхования, отдал документы ещё раз на проверку приглашенной к нам Анастасией сотруднице банка, имени которой я не помню и которая до этого нас оставила одних в кабинете, о чем я написал выше.
Когда данная сотрудница вернулась и отдала в файле мне мои документы, у меня даже мысли не возникло их после неё ещё раз перепроверить, ведь какой же тут может быть подвох???
Спустя некоторое время дома я уже обнаружил, что ВНИМАНИЕ!!!!!!! В стопке моих документов на квартиру, возвращеных после проверки сотруднице банка, находится КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ТО ЕСТЬ В БАНКЕ ПРОСТО ПЕРЕПУТАЛИ УЖЕ ОФОРМЛЕННЫЙ, ПОДПИСАННЫЙ И ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫЙ ДОГОВОР НА МОЁ ИМЯ С ДОГОВОРОМ НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЫДАЛИ МНЕ!!!!!!
У меня просто больше нет слов, это ФИНИШ и в прямом и переносном смысле!!!!! И теперь мне снова придётся ехать в банк Открытие в г. Казань и опять разбираться с бардаком и хаосом, который там творится!!!!!
P.S.: всем своим сослуживцам, которые хотят оформить военную ипотеку, всем своим знакомым, я буду говорить, о том, чтоб они НИКОГДА, НИИИИИКООООГДАААА В ЖИЗНИ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В БАНК ОТКРЫТИЕ!!!!!!
А написанный мною сейчас отзыв, я, как и обещал сотрудникам банка Открытие в г. Казань, которые даже извиниться не соизволили за свое хамское поведение и совершенно безразлично и не компетентные отношение к клиентам, скопирую и размещу на сайте БАНКИ.РУ и на других, каких только можно сайтах, пабликах и форумах, посвящённых банковской тематике.
Руководству банка НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ УВОЛИТЬ МЕНЕДЖЕРА КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА ОТКРЫТИЕ АРТЁМА, А МЕНЕДЖЕРУ ОКСАНЕ ЭДИГЕР ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР И ОТПРАВИТЬ С СОТРУДНИЦЕЙ, КОТОРАЯ УХОДИТ ИЗ КАБИНЕТА МОЛЧА И БРОСАЕТ ТАМ КЛИЕНТОВ, НА КУРСЫ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ!!!!!!!!

постоянный адрес
anton251288 (Казань) 13.02.2019 16:16
Ответ:

Добрый день.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Ответ будет предоставлен в рамках вашего отзыва в НР.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Добрый день!

Одобрена ипотека на вторичное жилье в вашем банке. Возник вопрос по поводу материала перекрытий. Возможно ли одобрение квартиры с перекрытиями: металлические балки с деревянным заполнением?

постоянный адрес
KattyMoskvina (Санкт-Петербург) 13.02.2019 16:08
Ответ:

Добрый день.

Нам нужно немного времени, чтобы уточнить информацию по описанной вами ситуации. Скоро вернёмся с комментариями.

С уважением, 

Банк «Открытие»

Наталья Смирнова
Вопрос:

Прошу предоставить формулу, по которой рассчитывается сумма процентных платежей за месяц.
Сейчас математические расчеты произведенные по условиям договора не соответствуют суммам, которые начисляются ежемесячно в качестве процентов.

постоянный адрес
niko1as (Нижний Новгород) 13.02.2019 16:07
Ответ:

Добрый день.

Мы готовы рассмотреть вашу ситуацию в индивидуальном порядке. Если вы считаете, что по ряду транзакций или за какой-то отрезок времени проценты вам начислялись неверно, то подробно опишите такие события и отправьте нам на адрес: hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10855067)«

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

В продолжение вопроса 10854788:
банк не одобряет кредитную карту. Условия действующего продукта являются кабальными, процентная ставка по договору в 4 (!!!) раза больше ключевой ставки!!!

постоянный адрес
niko1as (Нижний Новгород) 13.02.2019 15:15
Ответ:

Добрый день.

В таком случае можете попробовать подать новую заявку через некоторое время. Решение банка может измениться.

Надеемся на понимание.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Добрый день!

В продолжение вопроса по «карте к продукту» (ID 10853671). В предыдущем моем обращении были, среди прочего, общие вопросы, для ответа на которые не нужна идентификация клиента, как вы попросили в ответе на обращение. Мне кажется, они могут быть интересны другим клиентам и потенциальным клиентам, решившим открыть у вас счета, вклады и «карту к продукту». Поэтому повторю эти вопросы:
1. Поясните, пожалуйста, назначение «карты к продукту».
2. Назовите способ пополнять и снимать со счета «моя копилка» без меж.банка, походов в кассу банка.
3. Назовите способ переводить деньги на счета брокера открытие со счетов вашего банка.
Два последних вопроса вызваны тем, что моя «карта к продукту», пополненная через c2c, не позволяет выполнить через МБ/ИБ перевод на свой вклад и на брокерский счет.

В скрытом блоке «информация для компании» указала данные для идентификации клиента, как вы просили в ответе на обращение 10853671.

Заранее спасибо за ответ!

постоянный адрес
dryad123 (Москва) 13.02.2019 14:59
Ответ:

Добрый день.

Ответ будет предоставлен в рамках вашего обращения 10853671.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

 

Наталья Смирнова
Вопрос:

В продолжение вопроса от 13.02.2019 14:08:
и что дальше после заявки на карту?
Во-первых: в вашем банке мне отказали в кредите на рефинансирование данной кредитной карты.
Во-вторых: разве я смогу используя средства на новой кредитной карте закрыть долг по действующей. Если даже смогу, то % будут значительно выше, чем просто на покупки.

постоянный адрес
niko1as (Нижний Новгород) 13.02.2019 14:32
Ответ:

Добрый день.

Дело в том, что программа внутреннего рефинансирования не распространяется на кредитные карты банка «Открытие». Её условия этого, к сожалению, не позволяют.

Использовать новую карту, для оплаты долга по старой можно, но не обязательно. % будет не выше чем за покупки, в случае выполнения условий льготного периода проценты вообще не начисляются. Если условия не выполнены то ставка фиксирована на любую трату, её размер указан в договоре.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Здравствуйте.

Несколько раз обращался с просьбой пересмотреть условия договора по кредитной карте — сотрудники говорят, что условия договора не могут быть изменены.

Несмотря на то, что ключевая ставка была в момент оформления карты в 2 раза (!) больше, чем сейчас. Да и процентная ставка во всех банках значительно снизилась с того времени.

постоянный адрес
niko1as (Нижний Новгород) 13.02.2019 14:08
Ответ:

Добрый день.

В вашем случае можем вам предложить оформить заявку на новую кредитную карту нашего банка. Это можно сделать в офисе или дистанционно, пройдя по ссылке: https://www.open.ru/credit_cards?from=main_menu

По действующему договору на кредитную карту, к сожалению, процентная ставка не может быть изменена.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Это было написано после прочтения вашего ответа! Вот такая ситуация.

постоянный адрес
R3Z (Волгодонск) 13.02.2019 14:00
Ответ:

О каком из ответов идёт речь? Ваш комментарий отправьте на адрес hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10854713)».

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Здравствуйте. Как я понял с января 2019 г. произошло слияние «Открытие» и «Бинбанк». Вопрос такой. У меня откуда то «висит задолженность в «Бинбанке» всего 3 рубля!!!!! и неск. лет. Недавно только узнал. Кредит я там не брал. Пеня не растет, просто каждый месяц приходит в ОКБ, то что я должен 3 р. за что то, и висит, что это кредитная карта (кредитную карту не брал). Как мне поступать в данном случае, ну или хотя бы дайте реквизиты, куда бы я мог через интернет банкинг сбербанка онлайн погасить этих три рубля, изза чего кредитная история ужасно попорчена. Когда в выписке из ОКБ смотришь, что за кредитная карта такая, пишут, что везде по нулям, и даже не пишется ни сумма, ничего вообще. Как дальше действовать, подскажите?

постоянный адрес
pavelstep (Сургут) 13.02.2019 13:30
Ответ:

Добрый день.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Мы уточним информацию по описанной вами ситуации и вернёмся с комментариями в ближайшее время.

Если будет выявлен факт отправки неверной информации в БКИ, то мы это исправим.

Надеемся на понимание.

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова
Вопрос:

Почему вы допускает возможность использования разных форматов значений в платежах интернет-банка и приложения?
Это допустимо?

постоянный адрес
R3Z (Волгодонск) 13.02.2019 07:05
Ответ:

Добрый день.

Пожалуйста, опишите ситуацию подробнее. Ваш комментарий отправьте на адрес hotline_banki-ru@open.ru с темой письма: «вопрос на Banki.ru (ID 10853904)».

С уважением, 
Банк «Открытие» 

Наталья Смирнова

Горячая линия с 06.09.2018 просмотрена 16 652 раза