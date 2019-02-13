На ваши вопросы отвечает эксперт банка Открытие

Прочитайте отзыв и ответьте, какие КОНКРЕТНЫЕ меры руководством банка будут приняты?

Просто ужасный сервис. В банке Открытие, в г. Казань, в августе 2018 года я стал оформлять военную ипотеку. Начну с того, что за мной закрепили менеджера, его зовут Артём. Так вот, каждый раз как я звонил ему по какому либо вопросу, всегда слышал — подождите, я уточню информацию, и не кладя трубку спрашивал у своих коллег ответы на мои вопросы, а потом итак уже услышенное мной мне же и пересказывал, человек крайне не компетентный и зачем он там нужен, не знаю, скажу лишь одно, он только вредит клиентам банка и самому банку, в котором работает, пользы от него НОЛЬ!!!!!!

Дальше, было ещё интереснее, после того, как я понял, что с Артёмом мы на сделку по ипотеке не выйдем, мне дали контакты другой сотрудницы, и она уже несколько раз меня консультировать по телефону, НО, потом она ушла в декрет)))))

И угадайте, что же было дальше, данная сотрудница «передала» меня другому человеку, уже третьему!!!!!!!!

Третий сотрудник — это Оксана, фамилия Эдигер, которая продолжила меня курировать.

Оформлял я военную ипотеку и срок действия свидетельства уже истекал, все про это знали, но всем наверное было все равно, так как после оформления части документов их должны были отправить в центральный офис банка из Казани в Москву, Но почему то не отправляли!!!!

Когда проходила оценка квартиры Артём сказал риэлтору, который подчёркиваю представлял интересы продавца, а не мои, что документы по оценке понадобятся на подписании договора, риэлтор уехал из города, и вдруг через 1 день риэлтору позвонил Артём и сказал что документы по оценке нужны сейчас!!!!!!! И стал обвинять риэлтора, что тот всё напутал, а Артём его предупреждал))))

После того как центральный офис рассмотрел документы и переслал их в Казань, меня пригласили в отделение банка в г. Казань на подписание кредитного договора и сотрудница о которой я уже говорил — Оксана Эдигер, заверила меня что сразу же после подписания договора, его экспресс почтой отправят в Росвоенипотеку в Москву (так как я оформлял именно военную ипотеку).

На мою просьбу пригласить Артёма, чтобы я посмотрел ему в глаза Оксана Эдигер сказала что Артём не может подойти, на просьбу пригласить хоть кого то из руководства, Оксана ответила что никого нет, а когда я стал возмущаться, сказала мне, цитирую: «давайте я спрыгну из окна, всем тяжело, у нас мало сотрудников и мы все не справляемся»!!!!!!

Вернёмся к документам. На самом деле, когда я всё подписал, и меня заверели, что сегодня же документы будут отправлены в Росвоенипотеку курьером, на календаре была среда, а почту курьером казанское отделение банка Открытие отправляет в Москву во вторник и в пятницу, и мои документы добросовестно лежали. Выяснилось это тогда, когда я сам решил контролировать отправку документов и позвонил на следующий день в Росвоенипотеку в Москву, документы туда не поступали, когда я позвонил ещё раз, на следующий день, в пятницу, в Росвоенипотеке мне уже ответили, цитирую: «ваш банк наверное отправил документы на конной повозке из Казани в Москву, а не экспресс почтой».

После этого я позвонил Оксане Эдигер и попросил, чтоб она мне выслала трекер, для отслеживания, на что она сказала, что в течении 30 минут сделает это. ВНИМАНИЕ!!!! ЧЕРЕЗ 30 минут чуда не произошло. А когда через час я сам стал звонить Оксане, она просто не брала трубку, и так несколько раз.

В итоге через 2 часа мне все таки пришёл номер трекер от Осканы в сообщении и ВСЁ!!!

ОНА ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЗВОНИЛА, Я УЖЕ НЕ ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕЗВОНИТЬ И ИЗВИНИТЬСЯ, А ХОТЯ БЫ ПРОСТО ПЕРЕЗВОНИТЬ, ЕСЛИ В БАНК ЗВОНИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИЕНТ!!!

ДАННЫЙ ФАКТ МНОГОЕ ГОВОРИТ О КУЛЬТУРЕ И ОТНОШЕНИИ К КЛИЕНТАМ СОТРУДНИКОВ БАНКА ОТКРЫТИЕ!!!!

Дальше было ещё интереснее, по трекеру я узнал, что мои документы были переданы курьеру в пятницу, а не в среду как заверяла Оксана Эдигер. Когда я ей позвонил снова и стал возмущаться, она ответила что занимает такую должность, что её КОМПЕТЕНЦИЮ И ОБЯЗАННОСТИ НЕ ВХОДИТ ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРАМ, а документы мои она отдала в среду другому сотруднику, считаю наверное по её мнению ничтожному работнику банка, бедному и несчастному, который в свою очередь и передал документы курьеру.

На этом мои злоключения с банком не закончились.

Когда документы всё таки пришли в Москву в Росвоенипотеку, я стал мониторить их статус. Все время они были на рассмотрении, а спустя три дня статус обновился и было написано, что документы оформлены с ошибками, В КРЕИТНОМ ДОГОВОРЕ НЕ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ В ПОКУПАЕМОЙ МНОЮ КВАРТИРЕ!!!!!!!

КАААААААК, НУ ПРОСТО КААААК СОТРУДНИКИ БАНКА ОТКРЫТИЕ ОФОРМЛЯЛИ ЭТОТ ДОГОВОР??????!!!!!!!

После моего звонка всё той же Оксане Эдигер она заверила меня, что документы будут исправлены, и направлены вновь в Росвоенипотеку.

После того, как повторно отправленные банком документы рассмотрела Росвоенипотека и направила в г. Казань в банк Открытие я встретился в банке с собственницой квартиры и риэлтором с её стороны, в банке с нами стала работать не Оксана Эдигер, а уже новая сотрудница, не запомнил её имени и фамилии. ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕЛОВЕК С НАЧАЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ!!!!!!

После того, как сотрудница банка все проверила и выдала нам документы, мы поехали в Росреестр чтобы сдать документы на регистрацию сделки.

Росреестр принял документы и как и положено через 10 дней мы приехали за ними, НО, чуда как всегда не произошла, в Росеестре нам ответили, что со стороны банка не хватает документа. Когда мы снова все приехали в банк и стали высказывать возмущение той сотруднице, которая была уже четвёртой от банка при оформлении документов и говорить почему банк выдал нам не все документы, данная сотрудница просто встала и ушла из кабинета!!!!!!!!!

Она ушла и просто не вернулась!!!!!

После того, как я, собственница квартиры и риэлтор вышли из кабинета в пустой коридор и стали поднимать крик и возмущаться, так как нас просто бросили в банке одних, на крик вышла другая сотрудница банка, предложила пройти в кабинет и всё эрегулировать.

С того момента она уже стала везти сделку, зовут её если не ошибаюсь Анастасия, именно она довела оформление сделки до конца, а остальные сотрудники просто самоустранились.

С недостающими документами мы вновь обратились в Росреестр, сделка была зарегистрирована, документы проверены и я думал что на этом мои мучения закончились, но это оказалось не так…

Уже с зарегистрированными документами мы приехали в банк, я подписал договор страхования, отдал документы ещё раз на проверку приглашенной к нам Анастасией сотруднице банка, имени которой я не помню и которая до этого нас оставила одних в кабинете, о чем я написал выше.

Когда данная сотрудница вернулась и отдала в файле мне мои документы, у меня даже мысли не возникло их после неё ещё раз перепроверить, ведь какой же тут может быть подвох???

Спустя некоторое время дома я уже обнаружил, что ВНИМАНИЕ!!!!!!! В стопке моих документов на квартиру, возвращеных после проверки сотруднице банка, находится КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ТО ЕСТЬ В БАНКЕ ПРОСТО ПЕРЕПУТАЛИ УЖЕ ОФОРМЛЕННЫЙ, ПОДПИСАННЫЙ И ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫЙ ДОГОВОР НА МОЁ ИМЯ С ДОГОВОРОМ НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЫДАЛИ МНЕ!!!!!!

У меня просто больше нет слов, это ФИНИШ и в прямом и переносном смысле!!!!! И теперь мне снова придётся ехать в банк Открытие в г. Казань и опять разбираться с бардаком и хаосом, который там творится!!!!!

P.S.: всем своим сослуживцам, которые хотят оформить военную ипотеку, всем своим знакомым, я буду говорить, о том, чтоб они НИКОГДА, НИИИИИКООООГДАААА В ЖИЗНИ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В БАНК ОТКРЫТИЕ!!!!!!

А написанный мною сейчас отзыв, я, как и обещал сотрудникам банка Открытие в г. Казань, которые даже извиниться не соизволили за свое хамское поведение и совершенно безразлично и не компетентные отношение к клиентам, скопирую и размещу на сайте БАНКИ.РУ и на других, каких только можно сайтах, пабликах и форумах, посвящённых банковской тематике.

Руководству банка НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ УВОЛИТЬ МЕНЕДЖЕРА КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА ОТКРЫТИЕ АРТЁМА, А МЕНЕДЖЕРУ ОКСАНЕ ЭДИГЕР ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР И ОТПРАВИТЬ С СОТРУДНИЦЕЙ, КОТОРАЯ УХОДИТ ИЗ КАБИНЕТА МОЛЧА И БРОСАЕТ ТАМ КЛИЕНТОВ, НА КУРСЫ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ!!!!!!!!