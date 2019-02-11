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Кредитные карты

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам кредитных карт. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по кредитным картам Тинькофф Банка. Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ.

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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Вопрос:
Доброго дня.
Несколько дней назад мне два раза звонили специалисты Тинькофф банка и предлагали воспользоваться кредитом.
Меня интересует, имеет ли право Тинькофф банк выдавать кредиты населению.
Дело в том, что в банковской лицензии №2673 от 24 марта 2015 года такого права банку Тинькофф не предоставлено.

Вопрос - почему Тинькоф банк выдаёт кредиты не имея на это лицензии? Почему нарушается закон?

К сожалению, на этот вопрос не ответили ни четверо сотрудников банка с которыми общался по телефону, ни отдел кредитования - по адресу credit@tinkoff.ru 8 февраля было направлено электронное письмо. Ответа предоставлено не было.
Александр. Ваш бывший клиент примерно с 2009 года.
постоянный адрес
aleks0635527 (Ульяновск) 13.02.2019 23:39
Вопрос:

Не могу 4й день зайти в мобильное приложение. пишет что сервис не доступен или выдает код ошибки tconfirm

постоянный адрес
amega1983 (Орел) 11.02.2019 18:47
Ответ:

Добрый день.

Направьте, пожалуйста, ФИО, дату рождения и скриншот ошибки на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и помогут в решении.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день. Заказал себе кредитную карту «Платинум». Кредиток раньше не брал. Есть только дебетовка «Блэк», которая очень радует) Вопрос: почему карту ещё даже не привезли, а уже в личном кабинете стоит тариф с максимальным процентом 29,9%? Я 12% конечно не прошу, но почему сразу впаяли максимальный процент? Спасибо

постоянный адрес
bezhanas (Жуковский) 11.02.2019 17:01
Ответ:

Добрый день.

Вижу, что карту Вам уже доставили коллеги. Банк определяет тарифный план на основании анализа многочисленных факторов. В дальнейшем банк может пересмотреть условия, если будете активно пользоваться картой и своевременно погашать платежи. Также по карте можно вообще не платить проценты, если пользоваться беспроцентным периодом.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Извиняюсь,вы Сбербанк не консультируете)

постоянный адрес
Vera_dalman (Калининград) 10.02.2019 17:40
Ответ:

Добрый день.

Верно. На предыдущий вопрос дал рекомендацию уточнить информацию у коллег из Сбербанка.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте,в Сбербанк обратилась за реструктуризацией,по кредиту,в декабре месяце-оформили на 3мес.в этот же месяц хотела воспользоваться кредиткой,но выяснилось что она заблокирована,ни одной просрочки,всегда вносила все во время,подозреваю что это из за реструктуризации?почему даже не предупредили о блокировке и можно ли разблокировать?спасибо.

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Vera_dalman (Калининград) 10.02.2019 17:39
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую адресовать вопрос коллегам из Сбербанка на горячую линию.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Взяла кредит в Восточном банке наличными, в течении трёх дней я его закрываю, так же высчитали с меня страховку, но вернуть мне эту страховку отказался банк. Должен ли банк мне вернуть страховку?

постоянный адрес
11011986as (Томск) 09.02.2019 18:10
Ответ:

Добрый день.

В каждом банке свои условия предоставления страховки. Рекомендую повторно обратиться в службу поддержки Восточного банка.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте, мне нужно срочно закрыть кредитную карту, но я не могу этого сделать, потому что сотрудники банка не отвечают мне на телефон, а закрыть надо чем быстрее, тем лучше. Можно узнать ваши часы работы и дни работы?

постоянный адрес
89005119775 (Рассказово) 09.02.2019 15:19
Ответ:

Здравствуйте.

Банк работает 24/7, для подачи заявки на расторжение договора достаточно в любое удобное для Вас время позвонить в банк по бесплатному номеру с обратой стороны карты.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Смена тарифного плана или уменьшение процентов

постоянный адрес
m_i_a_l_e_x (Химки) 08.02.2019 19:10
Ответ:

Добрый день.

Пожалуйста, направьте на connect@tinkoff.ru Ваши ФИО и дату рождения с описанием ситуации и ссылкой на вопрос. Коллеги посмотрят, что можно сделать, и предоставят обратную связь.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день.
При оформлении кредитной карты «momentum» сотрудник попросил вставить выданную карту в терминал на рабочем месте и ввести пин код. После осуществления данной операции сотрудник сказал, что перепутал карты, выдал новую и попросил ввести пин код повторно. При этом подозвал коллегу с вопросом о том, что делать с вставленной первый раз картой. Подошедший сотрудник ввёл пак код и забрал карту с уведомлением, что она будет уничтожена.
При мне этого осуществлено не было.
При вводе пин код был виден сотруднику банка.
Могут ли сотрудники осуществить мошеннические действия, каким-то образом активировав вставленную первый раз карту?
Заранее спасибо.

постоянный адрес
Zarplata_63 (Самара) 08.02.2019 18:20
Ответ:

Добрый день.

В Тинькофф Банке ПИН-код может знать только клиент. Уверен, данное правило должно быть актуальным для любого банка. Рекомендую обратиться в службу поддержки Вашей кредитной организации для перевыпуска карты и разбора ситуации.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Проблемы с доступом в личный кабинет Совкомбанка после замены большой сим-карты на маленькую


В январе 2019 года года поменяла сим-карту с большой на маленькую с сохранением действующего номера телефона. После попытки входа в интернет банк получила сообщение о том, что в доступе отказано, так ка мобильный оператор поменял настройки моей СИМ карты и просили позвонить по номеру 88002001918. Позвонив по номеру просили обратится к мобильному оператору или в офис банка. Мобильный оператор отвечает, что у них никакие настройки не менялись. Я сомневаюсь что поможет посещение офиса банка. Офис от места жительства находится далеко и специально ехать в офис нет времени. Как решить проблему

постоянный адрес
Smurova2019 (Воротынский район с.Осинки) 07.02.2019 16:22
Ответ:

Добрый день.

При замене SIM-карты происходит изменение специального идентификатора IMSI, в связи с этим могут возникнуть проблемы с доступом к сервисам банка. Для получения точной информации о причинах ограничений рекомендую обратиться в поддержку Совкомбанка.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день.
Я давно уже являюсь клиентом Вашего банка. У меня карта Тинькофф Платинум. Когда выдавали были условия 29,9%. Сейчас я смотрю предлагают условия по % намного выгоднее. У меня никогда не было просрочек и т. д. Как мне улучшить условия по %? Куда можно обратиться?

постоянный адрес
andymal (Санкт-Петербург) 01.02.2019 15:22
Ответ:

Добрый день.

Банк может предложить более выгодный тарифный план, если активно пользоваться картой и своевременно погашать задолженность. Если такое предложение появится специально для Вас — обязательно проинформируем дополнительно.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день! Не нашла раздела по Совкомбанку. С моей карты Халва были несанкционированно списаны средства 28.11.2018 г. в валюте Арабских Эмиратов на сумму около 60 тыс. рублей.В этот же день карта была мною заблокирована, подана заявка на рассмотрение данного инцидента. Через месяц мне было направлено смс-сообщение о том, что проведено расследование и запущена процедура опротестования транзакции и необходимо ждать результата до 29.01.2019 г. После назначенной даты мне нет никаких сообщений. В колцентре Совкомбанка тоже мне не предоставили никакой информации.Проконсультируйте меня пожалуйста каковы должны быть мои дальнейшие действия. Я обращалась в полицию, прокуратуру, центробанк.

постоянный адрес
Нэт37 (Г. Кинешма, Ивановской области) 30.01.2019 15:31
Ответ:

Добрый день.

Процедура оспаривания может занимать длительное время, так как необходимо соблюдать регламенты, установленные международной платежной системой. Рекомендую дождаться окончательного решения, а также дополнительно обратиться в службу поддержки Совкомбанка и уточнить актуальный статус обращения по оспариванию.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день, с карты ХАЛВА мошенники совершили перевод card2card, при этом так получилось, что CVV-код и код подтверждения они узнали от меня. Но мои личные данные и данные по карте они могли узнать только из банка, т. к. карта лежала дома в запечатанном конверте и соответственно, я ей никогда не пользовался. Как теперь быть с задолженностью по карте?

постоянный адрес
dmspopov99 (Пермь) 29.01.2019 13:57
Ответ:

Добрый день.

Сожалею, что Вам пришлось столкнуться с мошенническими действиями. Рекомендую оперативно заблокировать карту, обратиться в правоохранительные органы и в банк-эмитент, выпустивший карту, чтобы зафиксировать обращение для рассмотрения возможности опротестования операции.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Много лет выплачивал проценты по кредитной карте, добросовестно вовремя без просрочек, лет пять назад здоровье резко пошатнулось, в декабре потерял все источники дохода, и платить проценты по кредиту не могу. Попросил банк заморозить проценты, кредит я готов погасить, если будет хоть какая то возможность платить я бы закрывал долг частями, может дадут инвалидность и можно будет высчитывать пару тысяч в месяц, но сейчас нет никакой возможности платить, а долг растет и это меня беспокоит. С банком я связывался и беседовал в чате с сотрудником банка, они сказали никаких вариантов чтобы приостановить начисления процентов нет. Как быть в этой ситуации? не хотелось бы уносить с собой в гроб огромный долг.

постоянный адрес
Олежано_72 (Пушкино) 29.01.2019 12:42
Ответ:

Добрый день.

Сожалею, что Вам пришлось столкнуться со сложной жизненной ситуацией. Коллегам из ответственного подразделения передал информацию, они рассмотрят возможность предоставления льготной программы погашения задолженности и дополнительно сообщат о результатах, пожалуйста, ожидайте.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте, скажите пожалуйста работает ли в России UNITY BANK?и чем он занимается?спасибо.

постоянный адрес
Elenalekseeva (Исилькуль) 23.01.2019 12:26
Ответ:

Добрый день.

Увы, такой информацией не располагаю. Попробуйте уточнить в открытых источниках.

С уважением,

Эдуард Темников

Горячая линия с 10.10.2018 просмотрена 7 948 раз