На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

|Вопрос:
|
Доброго дня.
Несколько дней назад мне два раза звонили специалисты Тинькофф банка и предлагали воспользоваться кредитом.
Меня интересует, имеет ли право Тинькофф банк выдавать кредиты населению.
Дело в том, что в банковской лицензии №2673 от 24 марта 2015 года такого права банку Тинькофф не предоставлено.
Вопрос - почему Тинькоф банк выдаёт кредиты не имея на это лицензии? Почему нарушается закон?
К сожалению, на этот вопрос не ответили ни четверо сотрудников банка с которыми общался по телефону, ни отдел кредитования - по адресу credit@tinkoff.ru 8 февраля было направлено электронное письмо. Ответа предоставлено не было.
Александр. Ваш бывший клиент примерно с 2009 года.
|Вопрос:
|
Не могу 4й день зайти в мобильное приложение. пишет что сервис не доступен или выдает код ошибки tconfirm
|Ответ:
|
Добрый день.
Направьте, пожалуйста, ФИО, дату рождения и скриншот ошибки на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и помогут в решении.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день. Заказал себе кредитную карту «Платинум». Кредиток раньше не брал. Есть только дебетовка «Блэк», которая очень радует) Вопрос: почему карту ещё даже не привезли, а уже в личном кабинете стоит тариф с максимальным процентом 29,9%? Я 12% конечно не прошу, но почему сразу впаяли максимальный процент? Спасибо
|Ответ:
|
Добрый день.
Вижу, что карту Вам уже доставили коллеги. Банк определяет тарифный план на основании анализа многочисленных факторов. В дальнейшем банк может пересмотреть условия, если будете активно пользоваться картой и своевременно погашать платежи. Также по карте можно вообще не платить проценты, если пользоваться беспроцентным периодом.
С уважением,
|Вопрос:
|
Извиняюсь,вы Сбербанк не консультируете)
|Ответ:
|
Добрый день.
Верно. На предыдущий вопрос дал рекомендацию уточнить информацию у коллег из Сбербанка.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте,в Сбербанк обратилась за реструктуризацией,по кредиту,в декабре месяце-оформили на 3мес.в этот же месяц хотела воспользоваться кредиткой,но выяснилось что она заблокирована,ни одной просрочки,всегда вносила все во время,подозреваю что это из за реструктуризации?почему даже не предупредили о блокировке и можно ли разблокировать?спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день.
Рекомендую адресовать вопрос коллегам из Сбербанка на горячую линию.
С уважением,
|Вопрос:
|
Взяла кредит в Восточном банке наличными, в течении трёх дней я его закрываю, так же высчитали с меня страховку, но вернуть мне эту страховку отказался банк. Должен ли банк мне вернуть страховку?
|Ответ:
|
Добрый день.
В каждом банке свои условия предоставления страховки. Рекомендую повторно обратиться в службу поддержки Восточного банка.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте, мне нужно срочно закрыть кредитную карту, но я не могу этого сделать, потому что сотрудники банка не отвечают мне на телефон, а закрыть надо чем быстрее, тем лучше. Можно узнать ваши часы работы и дни работы?
|Ответ:
|
Здравствуйте.
|Вопрос:
|
Смена тарифного плана или уменьшение процентов
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Добрый день.
|Ответ:
|
Добрый день.
В Тинькофф Банке ПИН-код может знать только клиент. Уверен, данное правило должно быть актуальным для любого банка. Рекомендую обратиться в службу поддержки Вашей кредитной организации для перевыпуска карты и разбора ситуации.
С уважением,
|Вопрос:
|
Проблемы с доступом в личный кабинет Совкомбанка после замены большой сим-карты на маленькую
|Ответ:
|
Добрый день.
При замене SIM-карты происходит изменение специального идентификатора IMSI, в связи с этим могут возникнуть проблемы с доступом к сервисам банка. Для получения точной информации о причинах ограничений рекомендую обратиться в поддержку Совкомбанка.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день.
|Ответ:
|
Добрый день.
Банк может предложить более выгодный тарифный план, если активно пользоваться картой и своевременно погашать задолженность. Если такое предложение появится специально для Вас — обязательно проинформируем дополнительно.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день! Не нашла раздела по Совкомбанку. С моей карты Халва были несанкционированно списаны средства 28.11.2018 г. в валюте Арабских Эмиратов на сумму около 60 тыс. рублей.В этот же день карта была мною заблокирована, подана заявка на рассмотрение данного инцидента. Через месяц мне было направлено смс-сообщение о том, что проведено расследование и запущена процедура опротестования транзакции и необходимо ждать результата до 29.01.2019 г. После назначенной даты мне нет никаких сообщений. В колцентре Совкомбанка тоже мне не предоставили никакой информации.Проконсультируйте меня пожалуйста каковы должны быть мои дальнейшие действия. Я обращалась в полицию, прокуратуру, центробанк.
|Ответ:
|
Добрый день.
Процедура оспаривания может занимать длительное время, так как необходимо соблюдать регламенты, установленные международной платежной системой. Рекомендую дождаться окончательного решения, а также дополнительно обратиться в службу поддержки Совкомбанка и уточнить актуальный статус обращения по оспариванию.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день, с карты ХАЛВА мошенники совершили перевод card2card, при этом так получилось, что CVV-код и код подтверждения они узнали от меня. Но мои личные данные и данные по карте они могли узнать только из банка, т. к. карта лежала дома в запечатанном конверте и соответственно, я ей никогда не пользовался. Как теперь быть с задолженностью по карте?
|Ответ:
|
Добрый день.
Сожалею, что Вам пришлось столкнуться с мошенническими действиями. Рекомендую оперативно заблокировать карту, обратиться в правоохранительные органы и в банк-эмитент, выпустивший карту, чтобы зафиксировать обращение для рассмотрения возможности опротестования операции.
С уважением,
|Вопрос:
|
Много лет выплачивал проценты по кредитной карте, добросовестно вовремя без просрочек, лет пять назад здоровье резко пошатнулось, в декабре потерял все источники дохода, и платить проценты по кредиту не могу. Попросил банк заморозить проценты, кредит я готов погасить, если будет хоть какая то возможность платить я бы закрывал долг частями, может дадут инвалидность и можно будет высчитывать пару тысяч в месяц, но сейчас нет никакой возможности платить, а долг растет и это меня беспокоит. С банком я связывался и беседовал в чате с сотрудником банка, они сказали никаких вариантов чтобы приостановить начисления процентов нет. Как быть в этой ситуации? не хотелось бы уносить с собой в гроб огромный долг.
|Ответ:
|
Добрый день.
Сожалею, что Вам пришлось столкнуться со сложной жизненной ситуацией. Коллегам из ответственного подразделения передал информацию, они рассмотрят возможность предоставления льготной программы погашения задолженности и дополнительно сообщат о результатах, пожалуйста, ожидайте.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте, скажите пожалуйста работает ли в России UNITY BANK?и чем он занимается?спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день.
Увы, такой информацией не располагаю. Попробуйте уточнить в открытых источниках.
С уважением,
Горячая линия с 10.10.2018 просмотрена 7 948 раз