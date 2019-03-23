На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Восточный»

|Вопрос:
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Я Круглова Людмила Андреевна обратилась 23 ноября 2017 года в отделение Банка Восточный
в г Саратове по ул Московской с просьбой о получении потребительского кредита в сумме 100000 (сто тысяч ) рублей.Мне менеджер банка объяснил что чтобы стать клиентом банка нужно оформить для начала карту на сумму 5000 рублей а стоимость этой карты для меня будет 30 рублей в день если я буду этой картой пользоваться.Я согласилась и взяла эту карту.Исправно ежемесячно я платила по этой карте 1200 рублей все квитанции по оплате у меня есть в наличии.Затем мне банк предложил потребительский кредит на 100000 рублей посмотрев на мою исправную платежеспособность и я оформила этот кредит 10 октября 2018 года.16 декабря 2018 года я позвонила на горячую линию с просьбой озвучить мне мою задолженность по карте с целью закрытия счета и лимита по карте.Специалист мне озвучил сумму задолженности 3400 рублей.18 декабря 2018 года я поехала в Банк Восточный по ул Московской с целью закрытия счета и лимита по карте.Сотрудник банка менеджер Овчинникова Ю М мне озвучила задолженность в сумме 3806 рублей.Я беспрекословно оплатила через кассу банка 3806 рублей приходным кассовым ордером .Менеджер Овчинникова Ю М подготовила мне заявления на закрытие и блокировку по карте и уничтожила карты в моем присутствии и кредитную и дебитовую . 9 января 2019 я приехала в отделение банка чтобы досрочно погасить кредит на 100000 рублей а мне менеджер заявляет что у меня по уничтоженной карте долг и оба менеджера банка назвали разные суммы задолженности и все это потому что Овчинникова Ю М не закрыла мне карточный счет как мне объяснили в банке потом. С 9 января 2019 года по 23 марта 2019 года звонят круглые сутки моим знакомым и мне с требованием погасить якобы мой долг и называют постоянно разные суммы.грубо общаются хомят.15 марта 2019 я в очереной раз написала обращение в банк об урегулировании этой беспредельной ситуации и с просьбой анулировать несуществуюший фактически числящийся якобы за мной долг в сумме 931 рубль так как этот долг образовался по вине сотрудника менеджера банка Овчинниковой Ю М.Помогите разобраться в данной ситуации.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я писал не однократно про свою ситуацию с банком, четкого ответа не получил, на каком основании банк имеет право нарушать закон о персональных данных клиента? Прошу дать ответ
|Вопрос:
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Добрый день!я являюсь вкладчиком вашего банка,вопрос:по постановлению судебных приставов(штраф ГИБДД) с моего счета была проведена дважды расходная операция,и при этом меня уведомили только после второй,в итоге банковский договор был расторгнут,также при этом я потерял начисленные мне проценты.Правомерны ли действия банка,и если нет что я должен сделать?Спасибо.
|Вопрос:
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Добрый вечер! В октябре прошлого года я обратилась в банк за кредитом. Мне выдали кредитную карту на 250000 руб. Я на тот момент собиралась делать ремонт и менять мебель, поэтому пользовалась кредитной картой. Ремонт и новая мебель обошлись мне около 180000 руб. В марте этого года ваш банк стал настойчиво предлагать мне рефинансирование на выгодных условиях. Я сдалась, согласилась. И вот сегодня после 2х часов нахождения в банке я получила рефинансированный кредит с аннуитетными платежами на 3 года. Напомню: банк как бы выдал мне 200000 руб. с погашением кредитной карты на те самые около 180000 руб.. Так вот, за три года я должна выплатить банку - 499661 тыс.руб.! Нет, я понимаю, если бы хотя бы в самом наихудшем варианте выплатить сто процентов (хотя и это запредельно!). Но выплатить реальный долг 200000 руб., а к нему еще 300000 руб.?! ЭТО ЧТО?! Я просто вынуждена обратиться к омбудсмену. Я даже не знаю, как ЭТО назвать. Да, я подписала документы, но... И еще. Просто для справки: получила здесь же кредитную историю - ужаснулась! Оказалось, у меня куча просрочек, хотя я - законопослушный гражданин, просрочек у меня быть просто не может! А еще я, оказывается, брала ипотеку на 1300000 руб! Ну, это совсем из области фантастики! Взяла ипотеку, даже не зная об этом - вот умудрилась-то! Да, я подписала документы, естественно, буду выплачивать деньги, но я буду обращаться во все инстанции, независимо от результата, и везде в Сети я эту ужасающую ситуацию озвучу в надежде, что люди остановятся и брать грабительские кредиты в вашем банке не будут. С неуважением Анастасия.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я хотела получить карту union pay с quickpass в отделении банка в городе Кирове. Мне сказали, что с quickpass карт у них нет и, скорее всего, не будет. Как мне получить такую карту?
|Вопрос:
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Добрый день!
К кредитной карте Кэшбэк можно выпустить неименные дополнительные карты?
|Вопрос:
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Добрый день!
Прошу сообщить, можно ли при открытии вклада в банке Восточный отказаться от открытия сразу 2 абсолютно ненужных карт - дебетовой и кредитной. Операционист заявил, что без открытия карт прием вклада невозможен.
|Вопрос:
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В продолжение вопроса 10899422.
|Вопрос:
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Здравствуйте,Дмитрий!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Ваше обращение, как мне удалось установить, находится на рассмотрение. По факту рассмотрения Вы будете уведомлены.Считаю важным, обратить Ваше внимание на то, что срок рассмотрения обращений для коммерческих организаций не регламентирован законодательно и зависит от сложности ситуации. Однако, мы заинтересованы в скорейшем рассмотрении обращений и делаем для этого все возможное.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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обращение 18707750 — ответ получен с извинениями
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение. Мы приняли Ваш запрос в работу и постараемся разобраться в возникшей ситуации как можно быстрее. О результатах уведомим Вас дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Поступил звонок с номера +79030614045. Девушка — представитель Восточного экспресс банка. Подскажите используется ли данный номер сотрудниками Восточного банка?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Спешу развеять Ваши сомнения и внести ясность в сложившуюся ситуацию. Указанный Вами номер телефона, действительно, принадлежит Банку. По поводу названия Банка, поясню, официальное наименование Банка — Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (сокращенное наименование ПАО КБ «Восточный»).
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества! Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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Каким-то образом ваш банк может прокомментировать хамское поведение сотрудников офиса на пр. Ленина: кассира Мутовиной и менеджера Царевой?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Как удалось установить, ранее ответ на Ваше обращение был предоставлен Вам здесь, на портале.
Повторно отмечу, что в случаях, связанных с операциями в валюте, Банки самостоятельно разрабатывают правила, в соответствии с которыми обязаны действовать сотрудники кассы. Для Клиентов нашего Банка в отделениях размещена информация о признаках повреждений валюты, при выявлении которых кассир не может принять купюры, так как работа с поврежденными или сомнительными банкнотами и монетами иностранных государств осуществляется в Банке в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.09.2010 № 136-И и Указанием Банка России от 14.08.2008 № 2054-У. Руководствуясь данными правилами, Банк устанавливает степень повреждений, при которых прием иностранной валюты (банкнот и монет) не допускается. В соответствии с данными правилами Банк не производит покупку сомнительных или поврежденных (ветхих платежных) денежных знаков иностранных государств. Данная информация размещена в общедоступных местах во внутренних структурных подразделениях Банка.
Что касается, изменения курса валют, то он может меняться в течение дня.
Поверьте, нами была проведена тщательная проверка, по поводу описанной Вами ситуации, в результате чего, нарушений в работе сотрудников выявлено не было.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах! Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества! Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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День добрый. Скажите пожалуйста, что мне делать?
|Ответ:
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Здравствуйте!
К сожалению, Вами предоставлено недостаточно данных для детального рассмотрения ситуации, в связи с чем, прошу Вас, направить на электронный адрес kachestvu_da@vostbank.ru Ваше ФИО, дату рождения, номер Договора и номер телефона, а также ссылку на данное обращение. Обязательно разберемся.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах! Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества! Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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24.12.2018, я, Л-ко О. Г., оформляла кредит в в банке ПАО КБ «Восточный», по адресу г. Калининград, Ленинский проспект 103—109, с менеджером О-ым Д. А., при подписании кредитного договора меня не устроили некоторые пункты договора, и я дала отказ, тут же было подписано стормирование договора на оформление кредита под № 18061830, стормирование произошло день в день, кредит получен не был. 25.01.2019 г. от банка ПАО КБ «Восточный» поступило смс- оповещение, о том, что я должна внести на счет банка сумму 13510 рублей до 11.02.2019 г., при моем личном обращении в офис банка ПАО КБ «Восточный» 28.01.2019, главный менеджером Я-ко Л. П., сообщила, что мне необходимо внести 3000 рублей, так как с меня была списана услуга «Страховая премия», я внесла через кассу сумму в размере 3208 рублей, 06.02.2019 г. мной в офисе ПАО КБ «Восточный«было составлено дополнительное обращение на стормирование договора под номером № 18498250, пришло смс-оповещение, что мое обращение зарегистрировано на сайте банка и срок исполнения обращения поставлен до 18.02.2019, затем пришло очередное смс-оповещение, что срок исполения данной заявки продлен до 23.02.2019. 13.02.2019 г., мне поступило смс- оповещение, что мой долг передан в службу взыскания задолжности, начали поступать звонки от коллекторов, после чего в офисе банка ПАО КБ «Восточный», с главным менеджером Я-ко Л. П., было составлено очередное обращение под № 18569853,,с просьбой решить вопрос по стормированию и жалобой на действия коллектора, пришло смс-оповещение, что это обращение зарегистрировано, срок исполнения до 06.03.2019, действия коллектора на какое то время прекратились, но 25.02.2019 г. пришло смс-оповещение, что до 11.03.2019 я должна заплатить банку, сумму в размере 23713,22 рублей 22 копейки, 19.03.2019, я обратилась в банк по вопросу так и не исполненного обращения № 18498250 и звонков коллекторов главный менеджер Я-ко Л. П., связывалась с головным офисом, ей ответили, что заявка еще в исполнении, ответа от ПАО КБ «Восточный» по сегодняшний момент так и нет, звонки от коллекторов, с угрозами, вымогательством денег по несуществующему кредиту хамством так и продолжаются, идет навязывание услуг, прошу разобраться в сложившейся ситуации и правомерности действий представителей банка ПАО КБ «Восточный».
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение. Мы приняли Ваш запрос в работу и постараемся разобраться в возникшей ситуации как можно быстрее. О результатах уведомим Вас дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! Я брал кредит в вашем банке в 2012г на сумму 400 тыс руб, выплатил его досрочно за несколько месяцев но ни в одном кредитном бюро нет об этом погашённом кредите никаких данных. Как добавить информацию в Кредитные бюро?
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение. Мы приняли Ваш запрос в работу и постараемся разобраться в возникшей ситуации как можно быстрее. О результатах уведомим Вас дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security
С уважением,
Горячая линия с 20.03.2019 просмотрена 879 раз