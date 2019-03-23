На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Восточный»

Вопрос:

Добрый вечер! В октябре прошлого года я обратилась в банк за кредитом. Мне выдали кредитную карту на 250000 руб. Я на тот момент собиралась делать ремонт и менять мебель, поэтому пользовалась кредитной картой. Ремонт и новая мебель обошлись мне около 180000 руб. В марте этого года ваш банк стал настойчиво предлагать мне рефинансирование на выгодных условиях. Я сдалась, согласилась. И вот сегодня после 2х часов нахождения в банке я получила рефинансированный кредит с аннуитетными платежами на 3 года. Напомню: банк как бы выдал мне 200000 руб. с погашением кредитной карты на те самые около 180000 руб.. Так вот, за три года я должна выплатить банку - 499661 тыс.руб.! Нет, я понимаю, если бы хотя бы в самом наихудшем варианте выплатить сто процентов (хотя и это запредельно!). Но выплатить реальный долг 200000 руб., а к нему еще 300000 руб.?! ЭТО ЧТО?! Я просто вынуждена обратиться к омбудсмену. Я даже не знаю, как ЭТО назвать. Да, я подписала документы, но... И еще. Просто для справки: получила здесь же кредитную историю - ужаснулась! Оказалось, у меня куча просрочек, хотя я - законопослушный гражданин, просрочек у меня быть просто не может! А еще я, оказывается, брала ипотеку на 1300000 руб! Ну, это совсем из области фантастики! Взяла ипотеку, даже не зная об этом - вот умудрилась-то! Да, я подписала документы, естественно, буду выплачивать деньги, но я буду обращаться во все инстанции, независимо от результата, и везде в Сети я эту ужасающую ситуацию озвучу в надежде, что люди остановятся и брать грабительские кредиты в вашем банке не будут. С неуважением Анастасия. постоянный адрес 22.03.2019 23:45 praskovia (Мурманск)22.03.2019 23:45