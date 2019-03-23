На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка

Вопрос:

Добрый день!

У меня вопрос и жалоба. Давно хотела написать, но руки не доходили. Я подавала заявку на перекредитование (рефинансирование). Предварительно заявку одобрили, но предупредили что могут звонить для уточнения информации. Действительно, позвонили. Молодой человек представился Павлом. Он, кстати, не уточнил удобно мне разговаривать или нет. В момент его звонка я ехала в общественном транспорте. Манера его разговора была откровенно хамской. Он почти довел меня до слез и после нашего разговора я чувствовала себя оплеванной как минимум. Я уже не помню все детали разговора, но четко помню что он постоянно говорил, что кот-то заставляет меня брать кредит, и своими словами он давал мне понять что я какая-то не адекватная и на меня можно повлиять. Минуточку! Мне 42, у меня свой бизнес... Кстати, я открыла расчетный счет ИП в вашем банке в Самаре.. Вот клиентские менеджеры Татьяна и Никита - молодцы! Выше всяких похвал. Но Павел своим поведением испортил все хорошее впечатление от Росбанка. Мне очень хочется закрыть у вас счет немедленно.

Я давно общаюсь с разными банками, брала кредиты в разных банках, конечно мне звонили, задавали вопросы.. но никто и никогда не позволял себе такого хамства по отношению ко мне. Думаю , что на выходных я все же отправлю официальное обращение в Росбанк и в Центробанк. Когда вы научите вести ваших сотрудников себя адекватно и нормально разговаривать? постоянный адрес 21.03.2019 11:00 garazh63 (Самара)21.03.2019 11:00