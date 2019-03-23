На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка

|Вопрос:
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Добрый день!
В феврале 2019 шел мимо Росбанка на Московском, зашел погреться, за 20 минут взял кредит на 1млн. под 19%. Через полгода досрочно погасил 380тр., год плачу, ни одной просрочки. остаток долга 400тр. Позвонили, сказали, что предодобрен кредит на 660тр. под те же 19%. Зашел, попросил 500тр, получил отказ. Это при том, что спустя год у меня есть кредитная история в вашем банке, а также при том, что как держатель Сверхкарты+ я поддерживаю среднегодовой остаток средств по счету порядка 300тр для ее бесплатности. Как можно все эт объяснить? Мне кажется, что в процессе автоматизации Росбанк постепенно превращается в фабрику стандартных скоринговых высокомаржинальных продуктов, когда клиентская база перерабатывается в некий фарш. К этим 19% добавились какие-то навязываемые страховки заемщика, которых в 2018 не было, и которые относятся к "одному из 300 сравнительно честных способов отъема денег у населения". В чем причина регресса на рынке потребкредитования? Почему не разрабатываются продукты типа квазиипотеки (кредитование под залог недвижимости), а вместо этого одновременно к выдачей потребкредита навязывается некая кредитная карта, которую клиент не просит. И которая подъедает кредитный лимит. Год назад Росбанк был образцов, прозрачен и честен. А нынче я прямо в недоумении...
|Вопрос:
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Здравствуйте мне нужно движение средств по карте за июль август 2018 года скинуть на электронную почту В банке отказывают говорят лично приезжать в офис Живу в городе Борисоглебск ближайший офис в Воронеже Ехать накладно через всю область Что за бюрократия сведения нужно для полиции в качестве доказательства перевода денег Нельзя ли сделать исключение Или вы хотите потерять клиентов
|Вопрос:
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День добрый! Вопрос по поводу кредитной истории, у супруга был долг в банке, закрыли через коллекторское агентство в 2017 г. Какова вероятность получения кредита в вашем банке? Работает официально, справку и копию трудовой предоставить может.
|Ответ:
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Добрый день.
Каждая заявка на предоставление кредитного продукта рассматривается Банком в индивидуальном порядке с учетом множества факторов. Рекомендуем Вам обратиться в офис Банка для оформления заявки с указанием актуальной персональной и финансовой информации. На основании заявки мы сможем принять решение о кредитовании.
|Вопрос:
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У меня есть кредитная карта, и 30 ноября 2018 я отправил средства из своего банка со своего счета физ. лица одной платежкой на счет своей кредитной карты, для полного погашения задолженности.
|Ответ:
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Здравствуйте. Для предметного рассмотрения ситуации направьте, пожалуйста, ваши фамилию, имя, отчетство и дату рождения на mediator-sm@rosbank.ru со ссылкой на вопрос.
Спасибо.
|Вопрос:
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Ещё вопросы-претензии:
1) У меня есть валютный долларовый счет и я попросил в отделении банка перевести часть денег и выдать наличными в Евро , на что мне сказали, что они должны перерасчитать, чтобы не было остатка и после 20-30 минут возни мне так не смогли сделать и пришлось взять наличку в рублях и пойти в другой банк за разменом на евро.
2) По всей видимости в Росбанке до сих пор стоит очень старое программное обеспечение у операционистов и все операции занимают колоссальное количество времени, например зачисление рублей на валютный счет с конвертацией - это просто какая-то очень сложная операция для банках. Что вы будете делать с этим? Как можно экономить на такой важной инфраструктуре???
|Вопрос:
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Есть замечания к работе и взаимодействию с банком:
1) Трижды делал запрос на отмену звонков по предложению кредитов и только после этого сказали, что хорошо не будем звонить/слать смс.
2) Заставили подписывать бумаги на согласие передачи информации третьим лицами, якобы партнерам в рамках обновления информации о клиентах. Не подписал и что это за дела? Я - давний клиент и мои данные у вас есть, но почему-то банку ещё захотелось монетизировать мои данные с привлечением третьих лиц!
3) Почему нельзя поставить велопарковки рядом с отделениями? Интересует отделение в СВАО г.Москва по адресу Алтуфьевское шоссе.
|Вопрос:
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Добрый день!
У меня вопрос и жалоба. Давно хотела написать, но руки не доходили. Я подавала заявку на перекредитование (рефинансирование). Предварительно заявку одобрили, но предупредили что могут звонить для уточнения информации. Действительно, позвонили. Молодой человек представился Павлом. Он, кстати, не уточнил удобно мне разговаривать или нет. В момент его звонка я ехала в общественном транспорте. Манера его разговора была откровенно хамской. Он почти довел меня до слез и после нашего разговора я чувствовала себя оплеванной как минимум. Я уже не помню все детали разговора, но четко помню что он постоянно говорил, что кот-то заставляет меня брать кредит, и своими словами он давал мне понять что я какая-то не адекватная и на меня можно повлиять. Минуточку! Мне 42, у меня свой бизнес... Кстати, я открыла расчетный счет ИП в вашем банке в Самаре.. Вот клиентские менеджеры Татьяна и Никита - молодцы! Выше всяких похвал. Но Павел своим поведением испортил все хорошее впечатление от Росбанка. Мне очень хочется закрыть у вас счет немедленно.
Я давно общаюсь с разными банками, брала кредиты в разных банках, конечно мне звонили, задавали вопросы.. но никто и никогда не позволял себе такого хамства по отношению ко мне. Думаю , что на выходных я все же отправлю официальное обращение в Росбанк и в Центробанк. Когда вы научите вести ваших сотрудников себя адекватно и нормально разговаривать?
|Вопрос:
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Добрый день. Уже несколько лет задаю вопрос, когда появится мобильный банк для бизнеса. Каждый раз мне отвечают, что в ближайшее время. Как в 21 веке можно работать без ПОЛНОЦЕННОГО мобильного банка, а не то что есть сейчас, с посути справочным функционалом и только одной организации на устройстве??? Интересно именно мнение банка, как вы видите работу своего клиента, которого вы активно привлекаете на РКО? И когда мобильный банк появится? Только конкретно, так уже невозможно, много раз уже пожалел, что купился на сладкие сказки.
|Ответ:
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Добрый день!
Мобильный банк для юридических лиц «Росбанк бизнес» Вы можете скачать как в Apple store, так и Google play.В настоящее время приложение поддерживает просмотровый и платежный сервис.
Если компании объединены в холдинг в Интернет-банк, то работа с несколькими компаниями в едином окне возможна и в мобильном приложении.
В мартовском релизе мы оптимизировали скорость и порядок отображения основной информации.
Если у Вас еще остались вопросы, мы с радостью на них ответим по тел. 8 800 200 54 34
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста, какие документы необходимо представить для решения вопроса о рефинансировании около 400 000 рублей в 5 банках по кредитным картам и возврата кредитной страховки?
|Ответ:
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Добрый день!
Для рассмотрения вопроса о рефинансировании кредитов потребуются паспорт гражданина РФ, справка о доходах по форме 2 НДФЛ, копия трудовой книжки (если справка о доходах будет предоставлена по форме Банка). Возможность предоставления альтернативных или дополнительных документов определяется индивидуально при обращении в офис Банка.
К сожалению, мы не сможем предоставить информацию о перечне документов и условиях возврата страховой премии по договорам страхования, оформленным при кредитовании в других банках.
|Вопрос:
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Получил зарплатную карту Росбанка 18.03.2019 года. Все три дня не могу добиться получения пин — кода. На вопросы к операторам горячей линии получаю невразумительные ответы. На обращение к специалисту банка на сайте организации получил ответ о рассмотрении жалобы в течении трёх дней!!! ТРЁХ ДНЕЙ!!! Между тем сегодня 21 марта 2019 года должно произойти зачисление денежных средств на карту, в счёт заработной платы. Иными словами, из за непонятной, неприемлемой, безответственной и неуважительной политики вашей конторы к своим клиентам я вынужден буду оставаться,неопределённое время, абсолютно без денежных средств! Ни в одной финансово кредитной организации не встречал подобного безобразия! С возникающими недоразумениями разбирались моментально, я не говорю уже о пин-коде, генерируемом сразу же, при получении банковской карты! Ни одного звонка, после моих обращений, из вашей организации, попыток и заверений исправить ситуацию! Почему у Вашей конторы такое отношение к клиентам банка и кто придумывал такие правила?! Не солидная и, с самых первых шагов, не заслуживающая доверия,,компания,, ! С единственным офисом на весь город и таким же единственным банкоматом на весь город! Вынужден был обратиться в Центробанк и Роспотребнадзор!
|Ответ:
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Добрый день. Для предметного рассмотрения ситуации направьте, пожалуйста, ваши фамилию, имя, отчетство и дату рождения на mediator-sm@rosbank.ru со ссылкой на вопрос.
Спасибо.
|Вопрос:
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Почему нет возможности отключить смс информирование дистанционно договор 22051458736
|Ответ:
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В ПАО РОСБАНК предусмотрена возможность дистанционного отключения услуги «смс-информирование».
Судя по вашему отзыву в разделе «Народный рейтинг», вы являетесь клиентом сторонней кредитной организации.
Мы не смогли идентифицировать Вас, как клиента ПАО РОСБАНК.
Горячая линия с 20.03.2019 просмотрена 424 раза