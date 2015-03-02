На ваши вопросы отвечает эксперт Общероссийской общественной организации потребителей «ФинПотребСоюз»

Начать хочу с того что я стала жертвой мошенников.12.01.2015 года в 01:12 с моей зарплатной карты было снято 20т.р. В момент снятия я находилась дома и карта была со мной, о снятии наличных мне пришло смс уведомление. Утром я обратилась в отделение банка заблокировала карту, написала «Заявление о спорной операции«сотрудница банка сказала,что в ситуации разберётся и вам придёт ответ от отдела по работе с жалобами и решение по вашему вопросы придёт в течении 30 рабочих дней о чем вас оповестят в смс уведомлении! Я ждала ровно 30 дней но ответа от банка так и не дождалась,после чего я решила позвонить и напомнить о себе на что получила ответ ваш вопрос в рассмотрении!На протяжении двух недель я периодически звонила но ответ был аналогичным. 25.02.15 г. Я решила доехать до отделения банка и поинтересоваться, сотрудница банка сказала,что мы пойдём вам на уступки и дадим вам справку так как вы в положении(я нахожусь на 7 месяце беременности).Ответ я получила такого характера цитирую слово в слово:«В ходе проверки Банком установлено, что при проведении вышеуказанной расходной операции был введён PIN-код Карты.В связи с тем, что при проведении операции был корректно введён PIN-код, ответственность за совершение указанной операции возложена на Вас.«И всё! Т. е. с какого банкомата, кем, где,номер операции этого всего нет в письме,но на словах сотрудница банка сказала, что денежные средства были сняты в банкомате FB049 KRASNYE VOROTA это при условии что в момент снятия я находилась в городе Чехов Московской области, а банкомат находится в Москве на станции метро Красные Ворота!Получается что развёрнутого ответа банк не предоставил. Я спросила о более подробном ответе на,что мне ответили это всё.Я с этим ответом направилась в полицию написала заявление чтобы они провели расследование по данному факту, заявление приняли и сказали, что оно будет отказное т. е. нет состава преступления т. к. по Статья 26. Банковская тайна «Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.«И получается замкнутый круг!Банк не предоставляет развёрнутого ответа и сотрудникам полиции они не могут предоставить данной информации. Как быть в этой ситуации я не знаю?Если у вас есть какое то решение по данной ситуации подскажите пожалуйста!Банк ЗАО«Кредит Европа Банк» Спасибо за понимание!С уважением Александра.