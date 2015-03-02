На ваши вопросы отвечает эксперт Общероссийской общественной организации потребителей «ФинПотребСоюз»

|Вопрос:
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Уважаемые господа добрый день.
|Ответ:
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Добрый день, Виталий!
ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Ставка под которую ЦБ кредитует банки, называется ставкой рефенансировани, и в настоящее время она составляет 8, 25%. То есть банки, получившие кредит от ЦБ, при возврате долга уплачивают дополнительно 8, 25% от долга. Зато нам коммерческие банки выдают деньги под совершенно другие проценты. И все, что выше ставки рефинансирования, банк оставляет себе в качестве прибыли! Возможно, что Ваш договор заключен банком в такой форме, что условия могут меняться в одностороннем порядке. Советуем ознакомиться с Вашим кредитным договором! В случаи нарушения Ваших прав Вы в праве обратиться в суд…
|Вопрос:
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Здравствуйте! Продаю ноутбук на авито. Начал писать какой то американец, мол хочет купить. Сошлись на 1700 долларов США. Я ему скинул реквизиты и номер счета, после чего мне на почту пришло сообщение от якобы банка америки. Как проверить его подлинность? Была бы возможность прикрепить файл к вопросу, я бы прикрепил…
|Ответ:
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Добрый день!
Сообщяем Вам, что данной деятельностью должны заниматься специалисты банка!
|Вопрос:
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Добрый день, 24 мая 2014 в отделении «Севастопольское» МКБ я оплатила требования банка в размере 120000, сотрудник банка уточнил сумму до копейки, я произвела оплату через кассу, мне сказали придти через пару дней, кредит будет закрыт и мне выдадут справку о том, что я больше ничего банку не должна. Кредит я закрыла досрочно, он должен был закончится 10.2014 г, через несколько дней я пришла в отделение «Севастопольское» для того, чтобы забрать справку о закрытии кредита и написать заявление о возврате части страховки, т. к. кредит был закрыт досрочно и тут выяснилось, что кредит по какой-то непонятной причине не закрыт, сотрудники разводили руками, хлопали глазами, я написала претензию в банк в письменной виде, никакой реакции и никакого ответа на письмо не последовало, я написала еще несколько писем, поехала в центральное отделение МКБ «Цветной бульвар», сотрудники отделения ничего не могли мне сказать по данному вопросу, только разводили руками, просили меня написать очередное заявление, говорили, что произошла чудовищна ошибка и на этом все. Сейчас 2 марта, коллекторское агенство «Морган» пишет мне письма с угрозами и звонить родителям моих друзей, с целью получить с меня 294000 р. Месяц назад я была в отделении «Цветной бульвар» руководитель отделения меня уверила, что банк обязательно проведет расследование и разберется с каждой копейкой, но прошел месяц, я приехала опять в отделение «цветной бульвар» меня сажают к совершенно некомпетентным сотрудникам, которые обвинят меня в том, что я не платила по кредиту с мая прошлого года в частности главный менеджер Салынкина Евгения Викторовна, которая совершенно не владея информацией по моему вопросу, угрожая мне охраной, не давала мне вставить ни слова предъявила мне подобное обвинение, конечно я написала, еще несколько писем в банк, но я не понимаю, на каком основании я вообще должна что-то оплачивать, если я внесла ту сумму, которую хотел с меня получить банк в мае 2014 года и я в прошлом году выполнила все требования МКБ. Что мне делать?
|Ответ:
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Добрый день!
Вам необходимо подавать заявление в суд с требованием о считании Ваших обязательств перед банком по кредитному договору исполненными.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! По кредитной карте Сбербанка мной были оплачены услуги компании «Grand Perform Limited, LLC» (партнер Mill Trade ltd) с согласием с условиями договора публичной оферты и компании FOREX MMCIS group на основании Контракта. Данные компании услуги мне не предоставили. 06 ноября 2014 г. я написал заявление в банк с просьбой признать данные транзакции недействительными и попросил передать предоставленные мной данное заявление и прикрепленные документы на рассмотрение в платежную систему и (МПС) Visa/MasterCard для проведения операции чарджбэк (chargeback) и вернуть средства на мою карту. 10.02.2014 банк ответил, что возврат средств не представляется возможным, пояснив что ОАО «Сбербанк России» обратилось к ОАО «Промсвязьбанк», обслуживающих Платежные Сервисы, стребованием рассмотреть обстоятельства совершения операций и возместить суммы переводов насчет Вашей карты. Однако требования ОАО «Сбербанк России» о возврате средств былиотклонены. Для обоснования своего решения ОАО «Промсвязьбанк» представили пакет документов (прилагается), подтверждающих успешность платежей и дальнейшего перечисления
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящее время нет положительной судебной практики по данному вопросу, поэтому выиграть это дело в суде вряд ли получится.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки банк должен давать ответ на претензию клиента. Считается ли срок в 2 календарных месяца! нормальным и приемлемым с точки зрения общей практики?
|Ответ:
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Добрый день!
Ответ на претензию должен даваться в течении 10 дней с момента получения ее банком!
|Вопрос:
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Здравствуйте!Я перейду сразу к вопросу,потому что более чем неприятная те а. Почему сотрудники банка раскидывают мои персональные данные направо и налево.Я просто в шоке..Я хотела оформить карту и дала персональные данные,.мне отказали,я уже забыла об этом.Проходит время,звонок с банка.Молодой человек в с воем разговоре привязывает меня к долгу совершенно чужого человека и говорит что я указана там как контактное лицо,перед этим он же позвонил моему супругу.Какое право банк имеет разглашать мои персональные данные.Я буду ждать ответ,иначе мне придется обратиться в другие организации по вопросам к вашему банку.Мне очень кажется,что банк Тинькофф небезопасен и нужно поднимать вопрос о существовании такого инцендента,как разглашение персональных данных клиента.Заранее спасибо за ответ.
|Ответ:
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Добрый день!
Советуем написать в банк претензию и угрозить судом!
|Вопрос:
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Скажите, пожалуйста, что мне делать если банк хоумкредит испортил мне кредитную историю (у них произошла техническая ошибка), с октября месяца подала 22 обращения и никаких результатов… я платила всегда вовремя и с частично досрочным погашением, но до сих пор нет нового графика погашения кредита
|Ответ:
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Добрый день!
Обрашайте с исковым заявлением на банк в суд и требуйте внести изменения в Вашу кредитную историю в Бюро Кредитных Историй.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Добрый день!
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо знать, где в настоящее время находятся Ваши денежные средства.Ссылайтесь на Закон РФ «О защите прав потребителей».
С уважением,
|Вопрос:
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На нашу организацию был наложен административный штраф(по пожарной охране)150000 руб. Я как руководитель, ошибочно оплатил штраф, не от юр. лица, а от физ. лица.Вопрос сроки возврата ден. средств.
|Ответ:
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Добрый день!
Установленных законом сроков в данном случае нет. Вам необходимо написать заявление о возврате Вам суммы платежа. Если Вам не вернут платеж, необходимо возвращать данный платеж через суд.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! У нас зарплатный проект в Сбербанк. У нашего сотрудника мошенники списали 12000 рублей через онлайн, поменяв его номер телефона. Он обратился в отделение Сбербанк, о возврате денег ему отказали сославшись на операторов связи. В нашей компании работает много сотрудников, которые пользуются онлайн-сбербанк, что нам делать? люди в шоке. Большая просьба посодействовать нам в возврате денег и что нам делать?
|Ответ:
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Добрый день!
В случае незаконного списания с банковской карты денежных средств необходимо сразу же обратиться в полицию с заявление о возбуждении уголовного дела и привлечении лиц, совершивших кражу денежных средств, к уголовной ответственности. Также, необходимо в течение суток с момента оповещения банком о проведении незаконной операции по снятию с банковской карты денежных средств, подать заявление в банк и потребовать у банка вернуть Вам похищенные денежные средства. В этом случае, в соответствии со ст. 9 Закона «О национальной платежной системе», банк обязан вернуть похищенные денежные средства. В том случае, если заявление в банк было подано не в течение суток с того момента, как стало известно о незаконном списании денежных средств, а позднее, то в данном случае стоит рассчитывать только на органы полиции, которые установят лиц, совершивших кражу денежных средств, с которых впоследствии возможно взыскать данные денежные средства.
С уважением,
|Вопрос:
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Начать хочу с того что я стала жертвой мошенников.12.01.2015 года в 01:12 с моей зарплатной карты было снято 20т.р. В момент снятия я находилась дома и карта была со мной, о снятии наличных мне пришло смс уведомление. Утром я обратилась в отделение банка заблокировала карту, написала «Заявление о спорной операции«сотрудница банка сказала,что в ситуации разберётся и вам придёт ответ от отдела по работе с жалобами и решение по вашему вопросы придёт в течении 30 рабочих дней о чем вас оповестят в смс уведомлении! Я ждала ровно 30 дней но ответа от банка так и не дождалась,после чего я решила позвонить и напомнить о себе на что получила ответ ваш вопрос в рассмотрении!На протяжении двух недель я периодически звонила но ответ был аналогичным. 25.02.15 г. Я решила доехать до отделения банка и поинтересоваться, сотрудница банка сказала,что мы пойдём вам на уступки и дадим вам справку так как вы в положении(я нахожусь на 7 месяце беременности).Ответ я получила такого характера цитирую слово в слово:«В ходе проверки Банком установлено, что при проведении вышеуказанной расходной операции был введён PIN-код Карты.В связи с тем, что при проведении операции был корректно введён PIN-код, ответственность за совершение указанной операции возложена на Вас.«И всё! Т. е. с какого банкомата, кем, где,номер операции этого всего нет в письме,но на словах сотрудница банка сказала, что денежные средства были сняты в банкомате FB049 KRASNYE VOROTA это при условии что в момент снятия я находилась в городе Чехов Московской области, а банкомат находится в Москве на станции метро Красные Ворота!Получается что развёрнутого ответа банк не предоставил. Я спросила о более подробном ответе на,что мне ответили это всё.Я с этим ответом направилась в полицию написала заявление чтобы они провели расследование по данному факту, заявление приняли и сказали, что оно будет отказное т. е. нет состава преступления т. к. по Статья 26. Банковская тайна «Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.«И получается замкнутый круг!Банк не предоставляет развёрнутого ответа и сотрудникам полиции они не могут предоставить данной информации. Как быть в этой ситуации я не знаю?Если у вас есть какое то решение по данной ситуации подскажите пожалуйста!Банк ЗАО«Кредит Европа Банк» Спасибо за понимание!С уважением Александра.
|Ответ:
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Добрый день!
Вам необходимо получить в полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и подать исковое заявление в суд о взыскании с банка похищенных у Вас денежных средств. Ссылаться в своем исковом заявлении нужно на то, что в соответствии со ст. 9 Закона «О национальной платежной системе», если заявление о спорной операции было подано в банк в течение суток с момента, когда стало известно о данной операции, то банк обязан вернуть данные денежные средства собственнику.
С уважением,
|Вопрос:
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В течение какого времени банк обязан предоставить запрашиваемые копии документов?
|Ответ:
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Добрый день!
Законом не предусмотрены сроки предоставления копии документов по заявлению. Поэтому, банк вообще может их не выдать.
С уважением,
|Вопрос:
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01.02.2015. с моей кредитной карты СБ РФ путем мошенничества списана сумма 2995,00рублей на счёт телефона билайн Москва. При обращении в отделение СБ РФ № 8618\0116 не приняли моё заявление на возврат денег. Мои действия.
|Ответ:
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Добрый день!
В Вашем случае необходимо подать заявление в полицию по поводу кражи с Вашей банковской карты денежных средств. По Вашему заявлению должны провести проверку и принять процессуальное решение. Добивайте возбуждения уголовного дела и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! У меня произошла следующая ситуация: в банке Хоум Кредит у меня кредит,при внесении платежа через банкомат произошел сбой банкомата (он погас секунд на 10,затем вывел главное меню), я повторно ввела номер договора, на экране отобразились мои данные,я внесла сумму и со спокойной душой поехала домой. Через несколько дней мне стали звонить по вопросу оплаты. Как выяснилось в чеке у меня был не мой номер договора,соответственно деньги поступили на него,а не на мой договор. Я сразу позвонила на горячую линию банка, где меня уверяли, что при написании заявления все будет возвращено. Я писала несколько заявлений, ответ был отрицательным, из-за того,что это ошибка клиента, а не банка. Предложили еще раз подъехать в отделение банка и написать еще одно заявление, что я и сделала. Мне не отвечали два месяца, пришлось звонить самой. Звонила несколько раз,каждый раз были какие-то проблемы, то заявление найти не могли, то информацию с банкомата снимали неделю. В итоге мне пообещали,что деньги вернут в течение двух недель,но деньги не поступили, позвонила еще раз. Ответ был отрицательным — деньги не вернут, сама виновата, и якобы клиент, чей номер договора у меня в чеке подтверждает внесение оплаты. Месяц назад оставляла претензию по телефону, возможности доехать до центрального офиса нет, ответ так и не поступил, деньги соответственно тоже. Подскажите, пожалуйста, есть шанс эти деньги все-таки вернуть, ведь я считаю вина не моя, ведь банкомат выдал мне мои данные при вводе номера договора. Заранее спасибо
|Ответ:
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Добрый день!
В данной ситуации есть и Ваша вина. Вы должны были проверить все реквизиты, по которым отправляли Ваши денежные средства. Подавайте иск в суд о взыскании с того лица, куда Вы перевели Ваши денежные средства, данных денежных средств.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! Я имела неосторожность взять кредит в Уральском банке реконструкции и развития.Сделала заявку через интернет,где в рекламе этого банка очень красиво написано: кредит за 15 минут без прихода в банк,и т. д и т. п.Сделала заявку.Прошла неделя. Звонок с просьбой прийти в банк.Пошла.Мне нужна была сумма 150 тысяч на 4—5 лет.Мне предложили 130 тысяч на 7 лет с ежемесячной выплатой по 5 тысяч.Это получается что я должна выплатить за 7 лет-420 тысяч.Сумму,которую мне насчитали-210 тысяч,но на руки дали 130 тысяч.80 тысяч якобы страховка. Без моего согласия меня застраховали. В банке, вместо 15 минут меня мучали 1час 20 минут.В духоте,в одежде пихали от одного к другому.Когда я вернулась домой и осознала все происшедшее со мной.я обалдела.На следующий день Сбербанк предложил мне 169 тысяч на 5 лет.За 20 минут все оформили выдали деньги.Я поехала в УБРиР и вернула им всю сумму,которую они мне выдали,т.е 130 тысяч.Вернула все карты,которые они мне торжественно вручили.Все упакованное. Прошло 2 месяца и началось.Бесконечные звонки на домашний телефон от Олегов,Артемов и прочих.СМС с просьбой погасить долг по кредиту.Какой долг? Потом с моей карты стали сниматься деньги.Объясните мне,пожалуйста,кому и что я должна.Я вернула им все,что получила.Почему меня терроризируют по телефону.Я свой домашний телефон им не давала.
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению. общая сумма кредита у Вас 210 000 рублей, а вернули Вы только 130 000 рублей. Вот поэтому у Вас образовалась задолженность, которую необходимо Вам оплатить. Если не будите оплачивать, то банк подаст на Вас в суд и взыщет с Вас всю сумму кредита, включая пени и штрафы.
С уважением,
Горячая линия с 28.03.2011 просмотрена 228 347 раз