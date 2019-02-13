На ваши вопросы отвечают эксперты банка «Русский стандарт»

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Русский Стандарт: Горячая линия

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Евгения Шаталова
Евгения Шаталова
служба поддержки клиентов Департамента клиентского обслуживания банка «Русский Стандарт»
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Сергей Шилов
Сергей Шилов
директор Департамента персонала банка «Русский Стандарт»
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Вопрос:
Придется в четвертый раз задать вам тот же вопрос, на который ответ я так и не получил, окромя отписок и откровенного бреда, что ответ, якобы, был предоставлен ранее. Это не ответ.

Почему основанием для отказа в выпуске банковской карты послужило непредоставление клиентом паспортных данных, запрошенных с нарушением закона о персональных данных (запрос осуществлялся по звонку с мобильного телефона сотрудника банка «Русский стандарт», а не с письменного согласия клиента непосредственно в офисе банка)?
В рамках "анкетирования" банк не имеет право запрашивать персональные данные клиента по телефону. А клиент вправе заподозрить банк в мошеннических действиях.

Если мой вопрос опять будет проигнорирован, придется распространить данную информация по всем ресурсам банковской тематики, "отзовикам", а также обратиться в заявлениями правоохранительные органы, ЦБ РФ и другие органы, контролирующие банковскую сферу.
постоянный адрес
subastik (Мытищи) 13.02.2019 19:37
Вопрос:

Уважаемая Евгения! Вынужден повторно обратиться к Вам, так как отдельные фразы Вашего ответа мне не совсем ясны. Вот эта фраза — «Сумма, находящаяся на счете карты *5493 — это сумма выплаченных процентов по договору банковского Вклада *5269, который был досрочно востребован Вами — 03.12.2018». Фраза «который был досрочно востребован» говорит о том, что я досрочно прекратил действие вклада. Но я этого не совершал, первоначально в договоре рукой сотрудника банка указана дата 04.12.18, но по звонку сотрудника Вашего банка мне было предложено обратиться в банк 03.12.18, что я и сделал, при этом мне объяснили, что дата закрытия вклада изменена банком на 03.12.18. Действующей карты на 03.12.18 у меня не было и только в этот день мне и была выдана карта …5493. Как я понимаю, банк без моего согласия перевел часть процентов с закрываемого вклада… 5269 на новую карту…5493, тем самым банк нарушил условия договора… 5269 и при закрытие вклада не выплатил всю сумму. Убедительно прошу Вас повторно разобраться с моим вопросом. Спасибо.

постоянный адрес
aviabog (Липецк) 12.02.2019 15:55
Ответ:

Здравствуйте!

Вчера сотрудник офиса связалась с Вами для предоставления пояснений. Дополнительно позвольте и мне прояснить ситуацию в связи с возникшим недопониманием.

03.12.2018 в связи с окончанием срока вклада «РС — Пенсионный! RUB ежемес. без кап.», сумма вклада и проценты по вкладу были перечислены на счет договора *1617 в соответствии с Условиями — 03.12.2018 в полном объёме. В этот же день Вы обратились в офис Банка с целью переоформления вклада. Поскольку по Вашей карте *8334 выпущенной в рамках договора *1617 истек срок действия, Вам была перевыпущена и выдана новая карта *5493, с которой в дальнейшем был открыт вклад «Русский Стандарт — Максимальный доход».

По Тарифному плану ТП Д18 Вашей карты *5493 отсутствует Плата за выпуск и обслуживание, но при наличии остатка на Счете и отсутствии отраженных операций в течение 14 месяцев взимается Плата за ведение счета. Также предусмотрена Плата за зачисление денежных средств на Счет данной Карты (п.17 Тарифного плана). Более подробно ознакомиться с Тарифным планом Вы можете на сайте Банка (https://www.rsb.ru/deposits/card_rs_deposit/) в разделе «Тарифы и документы».

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Оставлял отзыв ранее. Вопрос решен, доволен, буду пользоваться. Спасибо.

постоянный адрес
Evgeny V (Amex) 12.02.2019 15:20
Ответ:

Рада, что Ваш вопрос был решен положительно и Вы остались довольны результатом. Надеюсь, что дальнейшее обслуживание в Банке будет приносить только положительные эмоции.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Так и не получил ответа на вопрос, почему основанием для отказа в выпуске банковской карты послужило непредоставление клиентом паспортных данных, запрошенных с нарушением закона о персональных данных (запрос осуществлялся по звонку с мобильного телефона сотрудника банка «Русский стандарт», а не с письменного согласия клиента непосредственно в офисе банка)?

постоянный адрес
subastik (Мытищи) 12.02.2019 13:25
Ответ:

Здравствуйте!

Ответ по ситуации был предоставлен ранее.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Добрый вечер! При заключении договора мне была «навязана» дебетовая карта, сотрудники банка убедили меня, что использование данной карты для меня бесплатное, тарифный план карты ТП Д18. Сегодня мне на адрес электронной почты пришло письмо от Вашего банка с выпиской счета карты. Согласно данной выписке на счету имеются деньги, хотя я операций с картой не совершал. Прошу Вас уточнить, взыскивает ли банк средства за ведение счета при неиспользовании карты и почему на карте появились деньги? Спасибо.

постоянный адрес
aviabog (Липецк) 11.02.2019 23:05
Ответ:

Анатолий, здравствуйте!

Ранее моя коллега, в рамках Вашего предыдущего обращения предоставила информацию относительно имеющейся у Вас карты. Сумма, находящаяся на счете карты *5493 — это сумма выплаченных процентов по договору банковского Вклада *5269, который был досрочно востребован Вами — 03.12.2018.

Уточнять информацию по карте и не только также можно по любому дистанционному каналу: чат/интернет-звонок/электронная почта/колл-центр — мы всегда рады Вам помочь!

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Здравствуйте. Не нашёл в документах программы RS Cashback на сайте банка (на горячей линии тоже затруднились с ответом) списка mcc-кодов операций по карте, по которым банк не начисляет кэшбэк. Меня интересуют операции с mcc-кодом 6540 и 6051 — по ним будет начислен кэшбэк или нет? Спасибо.

постоянный адрес
ivano2003 (Москва) 11.02.2019 18:54
Ответ:

Здравствуйте!

С полным перечнем операций, по которым Бонусы не начисляются, Вы можете ознакомиться в Условиях Программы п. 6.2. Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о торгово-сервисном предприятии, в котором был оплачен соответствующий Товар, полученным Банком от международной системы. В случае если по полученным данным предприятие будет относиться к категории из п. 6.2, совершенная операция не будет учитываться для начисления. По указанным Вами МСС-кодам не предусмотрено начисление Cashback бонусов.

Дополнительно отмечу, обращений в Call-центр от Вашего имени по данному вопросу не зафиксировано. Если Вы обращались по какому-либо каналу, прошу Вас уточнить способ, дату и время. Сведения Вы можете направить по адресу электронной почты discover@rsb.ru с темой письма «банки.ру/ https://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=10852279».

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Привет. По электронной почте можно отправить заявление на отзыв о взаимодействия с третьими лицами и заявление на отзыв персональных данных?

постоянный адрес
torik-gaes (Сергиев Посад) 11.02.2019 15:44
Ответ:

Здравствуйте, Сергей!

Прием заявлений по дистанционным каналам не предусмотрен. Вам необходимо обратиться в офис Банка с паспортом РФ для оформления соответствующих заявлений.

По вопросу отзыва персональных данных хотела бы пояснить, что в соответствии с п. 1 части 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Согласно п. 5 части 1 ст. 6 данного закона обработка персональных данных допускается в случае, если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем которого является субъект персональных данных. Учитывая, что между Вами и Банком имеются неисполненные договорные обязательства, Ваше согласие на обработку персональных данных не требуется.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

«При рассмотрении заявки на продукт Банк производит комплексную оценку заемщика исходя из данных анкеты, проводя анализ как финансовой, так и нефинансовой информации. Запрос паспортных данных производится в рамках анкетирования с целью проверки и актуализации данных. Наличие предложения может значительно повлиять на принятие положительного решения, но не гарантирует его. О причинах решения Банк вправе не сообщать.

С уважением,
Евгения Шаталова«[I]

Я так и не получил адекватного ответа. Еще раз попробую объяснить. У меня запросили ПАСПОРТНЫЕ (персональные!) данные, позвонив с номера мобильного телефона. Я имею полное право послать запрашивающего куда подальше, потому что у меня нет уверенности, что мне звонит не мошенник, а именно сотрудник банка. При этом я пояснил, что паспорт я готов предъявить непосредственно в офисе банка. Или я должен предоставлять свои паспортные данные каждому встречному? А, может, еще доверенность на квартиру выписать? Налицо, со стороны банка нарушение закона о персональных данных, а никакое не анкетирование! Тем более, что у меня безупречная кредитная история.

постоянный адрес
subastik (Мытищи) 11.02.2019 14:57
Ответ:

Ответ по ситуации предоставлен ниже. Вы также можете обратиться с заявкой на кредитный продукт в офис Банка с паспортом РФ.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Столкнулся с плохим сервисом при получении American Express Platinum.

Менеджер толком не могла объяснить условия. В итоге я выбрал кредитную карту с обслуживание в $500 с USD счетом. Как я узнал от друга, который получил карту неделей позже, я мог за 30 000 рублей получить две карты USD credit и RUB debit. Удобство наличия рублевой карты в пополнение c2c из другого банка для дальнейшего пополнени USD кредитной. Например это удобно заграницей.

Отдельная история с доставкой. Мне просто вручили карту и взяли с меня $500. Вечером менеджер сообщила, что не смогла внести $500 на мой счет, поэтому необходимо встретиться в отделении. Через 2 дня встретились в отделении на Белорусской, но оказалось, что там не принимают $. Пришлось бегать искать обмен валюты. Отличный сервис, правда?

Я также специально отметил, что мне просто вручили карту. Потому что позже я увидел, как это должно было быть. Моему другу отдали фирменный пакет, в котором лежали коробки серебрянного цвета, внутри которых лежали карты. Это действительно выглядело как премиальный сервис. Также в пакете были журналы и брошюры.

Итог:
— за $500 (33000р) я получил одну карту вместо двух за 30 000р.
— я бегал менял валюту, потому что отделение не принимало доллары, а менеджер не знала об этом. Кстати, если бы у меня было 2 карты, то я мог бы внести рубли.
— мне отдали карту, хотя сервис предполагал нечто большее.

постоянный адрес
Evgeny V (Москва) 11.02.2019 12:42
Ответ:

Здравствуйте!

По имеющейся информации, с Вами была установлена связь и достигнута договоренность о встрече с целью урегулирования и предоставления пояснений по ситуации.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Здравствуйте. В 2016 году оформили дебетовую карту, через несколько месяцев ее заблокировали, недавно на почту прислали требование оплатить годовое обслуживание за 3 года, банк прав?

постоянный адрес
Сима12 (Санкт-Петербург) 10.02.2019 12:54
Ответ:

Здравствуйте!

Плата за обслуживание начисляется согласно Тарифному плану, действующему в рамках заключенного договора. При этом блокировка карты, окончание срока действия карты и отсутствие операций по ней не означает закрытие договора, все платы предусмотренные Тарифами продолжают свое начисление.

Если же Вы не планируете пользоваться картой, рекомендую Вам обратиться с соответствующим заявлением в офис Банка (http://www.rsb.ru/about/branch/) для расторжения договора, при себе необходимо иметь паспорт РФ.

С уважением,
 

Евгения Шаталова
Вопрос:

На каком основании сотрудники банка «Русский стандарт» отказывают в выпуске банковской карты (которую сами же и предложили) при отказе клиента предоставить свои персональные данные (в частности, паспортные данные) по телефонному звонку сотрудника банка с МОБИЛЬНОГО номера? Видимо, мне придется обратиться в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки.

постоянный адрес
subastik (Мытищи) 09.02.2019 14:29
Ответ:

Здравствуйте!

При рассмотрении заявки на продукт Банк производит комплексную оценку заемщика исходя из данных анкеты, проводя анализ как финансовой, так и нефинансовой информации. Запрос паспортных данных производится в рамках анкетирования с целью проверки и актуализации данных. Наличие предложения может значительно повлиять на принятие положительного решения, но не гарантирует его. О причинах решения Банк вправе не сообщать.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

являюсь победителем в акции «чек удачи». по условиям акции выплата по условиям акции. производится до 31.01.2019, однако вознаграждение так и не поступило. от оператора горячей линии ответа не поступило, попросили позвонить через 4 дня. прошу выплатить мне вознаграждение и компенсировать неудобства, вызванные нарушений прав л акции банком, в противном случае буду вынужден отзываться негативно о банке Русский стандарт в социальных сетях.

постоянный адрес
kirill_zm (Рязань) 05.02.2019 23:30
Ответ:

Здравствуйте!

Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Вознаграждение выплачено 05.02.2019.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Добрый день,
Давно пользуюсь картой American Express Blue, на покупки в интернете по условиям кешбек 2%.
Сейчас заметил, что на все свежие операции банк начислил 1%, а на покупки до 50 USD не начислил ничего (при ставке 1% из-за дальнейшего округления так и выходит, но должно-то быть 2%).
Перечитал тарифы, опубликованные на сайте:
https://tariffolds.rsb.ru/f/1/document…-07-01.pdf
и не увидел причин отнесения моих операций к категории 1% — все они соответствуют пункту 5.1.2 тарифов.
По наименованию операций, думаю, понятно, что AliExpress и PayPal не могут быть оффлайн-операциями.
Прошу доначислить кешбек.
Спасибо.

постоянный адрес
XChesser (Москва) 05.02.2019 17:59
Ответ:

Здравствуйте!

Доначисление произведено — 07.02.2019, можете проверить.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Здравствуйте! Написала заявление на получение копий договоров на кредитные карты и на справку о полной задолженности.
Сотрудники не могут ответить когда я могу получить договора,мне они нужны срочно.
Заявление на получение копий договоров я написала неделю назад,сказали,что будут готовы через 2—3 дня. Сегодня приехала в офис,сказали,что вообще сроков нет,как будет,так и будет.
Офис на Чистопольской,г.Казань.
Как я могу получить копии своих договоров по кредитным картам?! Мне позвонить на горячую линию?

постоянный адрес
Мария Т (Казань) 04.02.2019 19:11
Ответ:

Здравствуйте, Мария!

Приношу извинения за возможные доставленные неудобства. Направила запрос коллегам для приоритетного рассмотрения Вашего заявления. О рассмотрении заявления Вы обязательно будете уведомлены дополнительно.

С уважением,

Евгения Шаталова
Вопрос:

Здравствуйте. Должен ли банк предупреждать о возможной комиссии при переводе денег с карты этого банка через сторонний банк на карту другого банка.

постоянный адрес
Ivanov5yv (Череповец) 03.02.2019 19:53
Ответ:

Ответ на обращение предоставлен здесь.

С уважением,

Евгения Шаталова

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