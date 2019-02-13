На ваши вопросы отвечают эксперты банка «Русский стандарт»

Здравствуйте!

Вчера сотрудник офиса связалась с Вами для предоставления пояснений. Дополнительно позвольте и мне прояснить ситуацию в связи с возникшим недопониманием.

03.12.2018 в связи с окончанием срока вклада «РС — Пенсионный! RUB ежемес. без кап.», сумма вклада и проценты по вкладу были перечислены на счет договора *1617 в соответствии с Условиями — 03.12.2018 в полном объёме. В этот же день Вы обратились в офис Банка с целью переоформления вклада. Поскольку по Вашей карте *8334 выпущенной в рамках договора *1617 истек срок действия, Вам была перевыпущена и выдана новая карта *5493, с которой в дальнейшем был открыт вклад «Русский Стандарт — Максимальный доход».

По Тарифному плану ТП Д18 Вашей карты *5493 отсутствует Плата за выпуск и обслуживание, но при наличии остатка на Счете и отсутствии отраженных операций в течение 14 месяцев взимается Плата за ведение счета. Также предусмотрена Плата за зачисление денежных средств на Счет данной Карты (п.17 Тарифного плана). Более подробно ознакомиться с Тарифным планом Вы можете на сайте Банка (https://www.rsb.ru/deposits/card_rs_deposit/) в разделе «Тарифы и документы».

С уважением,