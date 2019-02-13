На ваши вопросы отвечают эксперты банка «Русский стандарт»

|Вопрос:
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Придется в четвертый раз задать вам тот же вопрос, на который ответ я так и не получил, окромя отписок и откровенного бреда, что ответ, якобы, был предоставлен ранее. Это не ответ.
Почему основанием для отказа в выпуске банковской карты послужило непредоставление клиентом паспортных данных, запрошенных с нарушением закона о персональных данных (запрос осуществлялся по звонку с мобильного телефона сотрудника банка «Русский стандарт», а не с письменного согласия клиента непосредственно в офисе банка)?
В рамках "анкетирования" банк не имеет право запрашивать персональные данные клиента по телефону. А клиент вправе заподозрить банк в мошеннических действиях.
Если мой вопрос опять будет проигнорирован, придется распространить данную информация по всем ресурсам банковской тематики, "отзовикам", а также обратиться в заявлениями правоохранительные органы, ЦБ РФ и другие органы, контролирующие банковскую сферу.
|Вопрос:
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Уважаемая Евгения! Вынужден повторно обратиться к Вам, так как отдельные фразы Вашего ответа мне не совсем ясны. Вот эта фраза — «Сумма, находящаяся на счете карты *5493 — это сумма выплаченных процентов по договору банковского Вклада *5269, который был досрочно востребован Вами — 03.12.2018». Фраза «который был досрочно востребован» говорит о том, что я досрочно прекратил действие вклада. Но я этого не совершал, первоначально в договоре рукой сотрудника банка указана дата 04.12.18, но по звонку сотрудника Вашего банка мне было предложено обратиться в банк 03.12.18, что я и сделал, при этом мне объяснили, что дата закрытия вклада изменена банком на 03.12.18. Действующей карты на 03.12.18 у меня не было и только в этот день мне и была выдана карта …5493. Как я понимаю, банк без моего согласия перевел часть процентов с закрываемого вклада… 5269 на новую карту…5493, тем самым банк нарушил условия договора… 5269 и при закрытие вклада не выплатил всю сумму. Убедительно прошу Вас повторно разобраться с моим вопросом. Спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Вчера сотрудник офиса связалась с Вами для предоставления пояснений. Дополнительно позвольте и мне прояснить ситуацию в связи с возникшим недопониманием.
03.12.2018 в связи с окончанием срока вклада «РС — Пенсионный! RUB ежемес. без кап.», сумма вклада и проценты по вкладу были перечислены на счет договора *1617 в соответствии с Условиями — 03.12.2018 в полном объёме. В этот же день Вы обратились в офис Банка с целью переоформления вклада. Поскольку по Вашей карте *8334 выпущенной в рамках договора *1617 истек срок действия, Вам была перевыпущена и выдана новая карта *5493, с которой в дальнейшем был открыт вклад «Русский Стандарт — Максимальный доход».
По Тарифному плану ТП Д18 Вашей карты *5493 отсутствует Плата за выпуск и обслуживание, но при наличии остатка на Счете и отсутствии отраженных операций в течение 14 месяцев взимается Плата за ведение счета. Также предусмотрена Плата за зачисление денежных средств на Счет данной Карты (п.17 Тарифного плана). Более подробно ознакомиться с Тарифным планом Вы можете на сайте Банка (https://www.rsb.ru/deposits/card_rs_deposit/) в разделе «Тарифы и документы».
С уважением,
|Вопрос:
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Оставлял отзыв ранее. Вопрос решен, доволен, буду пользоваться. Спасибо.
|Ответ:
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Рада, что Ваш вопрос был решен положительно и Вы остались довольны результатом. Надеюсь, что дальнейшее обслуживание в Банке будет приносить только положительные эмоции.
С уважением,
|Вопрос:
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Так и не получил ответа на вопрос, почему основанием для отказа в выпуске банковской карты послужило непредоставление клиентом паспортных данных, запрошенных с нарушением закона о персональных данных (запрос осуществлялся по звонку с мобильного телефона сотрудника банка «Русский стандарт», а не с письменного согласия клиента непосредственно в офисе банка)?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Ответ по ситуации был предоставлен ранее.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! При заключении договора мне была «навязана» дебетовая карта, сотрудники банка убедили меня, что использование данной карты для меня бесплатное, тарифный план карты ТП Д18. Сегодня мне на адрес электронной почты пришло письмо от Вашего банка с выпиской счета карты. Согласно данной выписке на счету имеются деньги, хотя я операций с картой не совершал. Прошу Вас уточнить, взыскивает ли банк средства за ведение счета при неиспользовании карты и почему на карте появились деньги? Спасибо.
|Ответ:
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Анатолий, здравствуйте!
Ранее моя коллега, в рамках Вашего предыдущего обращения предоставила информацию относительно имеющейся у Вас карты. Сумма, находящаяся на счете карты *5493 — это сумма выплаченных процентов по договору банковского Вклада *5269, который был досрочно востребован Вами — 03.12.2018.
Уточнять информацию по карте и не только также можно по любому дистанционному каналу: чат/интернет-звонок/электронная почта/колл-центр — мы всегда рады Вам помочь!
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Не нашёл в документах программы RS Cashback на сайте банка (на горячей линии тоже затруднились с ответом) списка mcc-кодов операций по карте, по которым банк не начисляет кэшбэк. Меня интересуют операции с mcc-кодом 6540 и 6051 — по ним будет начислен кэшбэк или нет? Спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте!
С полным перечнем операций, по которым Бонусы не начисляются, Вы можете ознакомиться в Условиях Программы п. 6.2. Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о торгово-сервисном предприятии, в котором был оплачен соответствующий Товар, полученным Банком от международной системы. В случае если по полученным данным предприятие будет относиться к категории из п. 6.2, совершенная операция не будет учитываться для начисления. По указанным Вами МСС-кодам не предусмотрено начисление Cashback бонусов.
Дополнительно отмечу, обращений в Call-центр от Вашего имени по данному вопросу не зафиксировано. Если Вы обращались по какому-либо каналу, прошу Вас уточнить способ, дату и время. Сведения Вы можете направить по адресу электронной почты discover@rsb.ru с темой письма «банки.ру/ https://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=10852279».
С уважением,
|Вопрос:
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Привет. По электронной почте можно отправить заявление на отзыв о взаимодействия с третьими лицами и заявление на отзыв персональных данных?
|Ответ:
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Здравствуйте, Сергей!
Прием заявлений по дистанционным каналам не предусмотрен. Вам необходимо обратиться в офис Банка с паспортом РФ для оформления соответствующих заявлений.
По вопросу отзыва персональных данных хотела бы пояснить, что в соответствии с п. 1 части 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Согласно п. 5 части 1 ст. 6 данного закона обработка персональных данных допускается в случае, если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем которого является субъект персональных данных. Учитывая, что между Вами и Банком имеются неисполненные договорные обязательства, Ваше согласие на обработку персональных данных не требуется.
С уважением,
|Вопрос:
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«При рассмотрении заявки на продукт Банк производит комплексную оценку заемщика исходя из данных анкеты, проводя анализ как финансовой, так и нефинансовой информации. Запрос паспортных данных производится в рамках анкетирования с целью проверки и актуализации данных. Наличие предложения может значительно повлиять на принятие положительного решения, но не гарантирует его. О причинах решения Банк вправе не сообщать.
|Ответ:
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Ответ по ситуации предоставлен ниже. Вы также можете обратиться с заявкой на кредитный продукт в офис Банка с паспортом РФ.
С уважением,
|Вопрос:
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Столкнулся с плохим сервисом при получении American Express Platinum.
|Ответ:
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Здравствуйте!
По имеющейся информации, с Вами была установлена связь и достигнута договоренность о встрече с целью урегулирования и предоставления пояснений по ситуации.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. В 2016 году оформили дебетовую карту, через несколько месяцев ее заблокировали, недавно на почту прислали требование оплатить годовое обслуживание за 3 года, банк прав?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Плата за обслуживание начисляется согласно Тарифному плану, действующему в рамках заключенного договора. При этом блокировка карты, окончание срока действия карты и отсутствие операций по ней не означает закрытие договора, все платы предусмотренные Тарифами продолжают свое начисление.
Если же Вы не планируете пользоваться картой, рекомендую Вам обратиться с соответствующим заявлением в офис Банка (http://www.rsb.ru/about/branch/) для расторжения договора, при себе необходимо иметь паспорт РФ.
С уважением,
|Вопрос:
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На каком основании сотрудники банка «Русский стандарт» отказывают в выпуске банковской карты (которую сами же и предложили) при отказе клиента предоставить свои персональные данные (в частности, паспортные данные) по телефонному звонку сотрудника банка с МОБИЛЬНОГО номера? Видимо, мне придется обратиться в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки.
|Ответ:
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Здравствуйте!
При рассмотрении заявки на продукт Банк производит комплексную оценку заемщика исходя из данных анкеты, проводя анализ как финансовой, так и нефинансовой информации. Запрос паспортных данных производится в рамках анкетирования с целью проверки и актуализации данных. Наличие предложения может значительно повлиять на принятие положительного решения, но не гарантирует его. О причинах решения Банк вправе не сообщать.
С уважением,
|Вопрос:
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являюсь победителем в акции «чек удачи». по условиям акции выплата по условиям акции. производится до 31.01.2019, однако вознаграждение так и не поступило. от оператора горячей линии ответа не поступило, попросили позвонить через 4 дня. прошу выплатить мне вознаграждение и компенсировать неудобства, вызванные нарушений прав л акции банком, в противном случае буду вынужден отзываться негативно о банке Русский стандарт в социальных сетях.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Вознаграждение выплачено 05.02.2019.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Здравствуйте!
Доначисление произведено — 07.02.2019, можете проверить.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Написала заявление на получение копий договоров на кредитные карты и на справку о полной задолженности.
|Ответ:
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Здравствуйте, Мария!
Приношу извинения за возможные доставленные неудобства. Направила запрос коллегам для приоритетного рассмотрения Вашего заявления. О рассмотрении заявления Вы обязательно будете уведомлены дополнительно.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Должен ли банк предупреждать о возможной комиссии при переводе денег с карты этого банка через сторонний банк на карту другого банка.
|Ответ:
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Ответ на обращение предоставлен здесь.
С уважением,
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